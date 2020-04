Este señor se ganó el corazón de la negra mas bella de Venezuela, Gledys Ibarra

abril 15, 2020 - 10:22 am

Se llama Martín y se ha ganado el corazón de la negra mas bella de Venezuela, Gledys Ibarra, actriz inolvidable en su papel de Eloína Rangel en «Por esrtas calles».

Hoy en su cuenta de IG, Gledys comparte: «Martin mi esposo, está de cumpleaños hoy, y visto lo visto, y lo que nos falta por ver ( por lo menos en esta vida) te deseo, mi amor, lo único que de verdad y definitivamente importa: una feliz vida! Eso será suficiente!

Happy birthday and happy Life my love! That will be enough!.

Según Wikipedia «

Inicio su carrera artística como modelo del programa Super Sábado Sensacional en la década de los 80. Comenzó su carrera en el teatro desde muy pequeña, a los 13 años de edad, en una obra dirigida por Gustavo Rodríguez, sobre lo que dice: «desde ese momento yo ya sabía que eso era lo que quería ser en la vida». A partir de entonces ha trabajado en muchas producciones teatrales más.

En el Festival de Cine Internacional de Tokio de 1995 fue galardonada con el Premio a la Mejor Actriz de Reparto, por su actuación en el filme Sicario en concurrencia con Ellen Muth por Eclipse total. La mayoría de sus trabajos en TV fueron en RCTV, sin embargo ha participado en producciones de Venevisión, Caracol Televisión y Telemundo.