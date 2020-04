Entró en vigencia decreto de EXONERACIÓN DE IMPUESTOS y servicios generales en Maracaibo

View this post on Instagram

Buen día. Informo que he firmado un nuevo Decreto Municipal, N° 0026-2020, en medio de esta compleja situación pandemia y Estado de Alarma decretado por el Presidente @nicolasmaduro. A fin de proteger al sector productivo, empresarial y prestador de servicios, es decir, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que ejercen alguna actividad económica, he tomado las siguientes decisiones. ___________ ARTÍCULO 1.- Los contribuyentes sujetos al pago de los tributos previstos en la Ordenanza sobre Licencia e Impuesto a las Actividades Económicas, Comerciales, Industriales, de Servicio y de Índole Similar, publicada en Gaceta Municipal N° 050-2020 de fecha 18 de febrero de 2020, podrán presentar la declaración de ingresos brutos correspondientes al mes de marzo del año 2020, a partir del primer día de abril al 30 de abril de 2020 y pagar la totalidad del impuesto antes del 30 de abril del presente año. ARTÍCULO 2.- El mínimo tributable no será aplicado a la declaración de ingresos brutos correspondientes al mes de marzo del año 2020, a cuyo monto declarado le será aplicado el porcentaje o alícuota que conforme al Clasificador de actividades económicas y a su clasificación le corresponda, y deben pagar el impuesto durante el lapso arriba señalado. ARTÍCULO 3.- Se exonera del pago de la tasa por prestación de los servicios de distribución de gas y de aseo urbano, domiciliario y comercial, servicios especiales y extraordinarios, correspondiente al mes de marzo del año 2020 a los usuarios con domicilio en la ciudad de Maracaibo. Quedan EXCLUIDOS del presente Decreto las actividades especificadas en el documento. 👉 VER LAS PÁGINAS 3 Y 4. ___________ Este Decreto entrará en vigencia a partir del 16 de marzo de 2020. #WillyCasanova