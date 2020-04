Fotos de Santa Lucía en sequía y con coronavirus por Gustavo Bauer

abril 21, 2020 - 11:35 am

El trabajo expuesto por el fotógrafo Gustavo Baüer denota la sequía en los rostros de los habitantes de Santa Lucía durante la Maracaibo en pandemia

Sequía, angustia y desesperación es parte de las postales humanas que se pasean por la popular barriada de Santa Lucía en Maracaibo. Sus habitantes hacían de las calles de piedra sus casas, del boulevard su patio, pero hoy las coloridas puertas de madera y la esperanza de una gota de agua forman una prisión de desespero.

Durante el recorrido por retratar a la Maracaibo en pandemia, el fotógrafo Gustavo Baüer realizó su siguiente parada: Santa Lucía. Pero su lente captó otra realidad a la acostumbrada, una en la que el emblemático y popular lugar de la ciudad es todo lo contrario a lo de siempre, y con ella… sus habitantes.

“Santa Lucía es un lugar en el que el común está en el boulevard, hoy están detrás de las puertas y ventanas, ves la preocupación de la gente, se les ve el sufrimiento de que no tienen agua, no les va el aseo, se les va la luz, entonces eso no es fácil, y además de eso el problema del virus, ahí la gente está sin hacer nada, a la buena de Dios, esperando que se les acabe lo que tienen en la nevera para ver qué es lo que van a hacer”, asegura Baüer.

Los colores del sitio que permanecen atentos al Sol parecieran también estar aislados, su bullicio, la alegría también están en cuarentena, hoy solo abruma la sequía, y deambula por sus calles.

“Hoy Santa Lucía es todo lo contrario, hoy la gente te dice que no hay agua, los ves con dos perolitas cargando agua, sacan hasta los coches de bebé para trasladarla, entonces en una pandemia tan fuerte que lo que necesitas es higiene no hay agua, eso es una cosa preocupante. Yo creo que se perdieron los colores de la ciudad, la bulla, la alegría, los carros, hoy lo único que ves en las paradas es a un poquito de gente esperando un bus a ver si pasa, los bancos no están funcionando, ¿cuánto tiempo más puede vivir una persona así?”, agregó Baüer.

En la vida real, Maracaibo se ve más paralizada que en una fotografía, la cual es solo un elemento, por eso para Gustavo Baüer es imprescindible hacer la memoria fotográfica de esta catástrofe sanitaria que hoy obliga a encerrarse por lo que invita a los demás ciudadanos a retratar desde los lugares de confinamiento la imagen de esta abrumadora situación, que registre para los cimientos de su historia, a la Maracaibo en pandemia.

Noticia al Día/Luis Fernando Herrera

Fotos: Gustavo Baüer