Elliott Abrams: Petición de extradición contra Hugo Carvajal está vigente

El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, afirmó que la petición contra el general Hugo Carvajal, conocido con el alias de “El Pollo”, sigue vigente.

En declaraciones ofrecidas durante una mesa redonda con un grupo reducido de medios, Abrams aseguró que uno de los temas pendientes entre los gobiernos de España y Estados Unidos es esa solicitud judicial contra Carvajal.

“El Pollo” Carvajal, quien se encuentra acusado por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, permanece en paradero desconocido después de que un tribunal español decidió ponerle en libertad provisional el pasado año.

Sobre Carvajal no tenemos noticias, no sabemos dónde está. El gobierno de España nos ha dicho que no sabe dónde está. Obviamente, la petición de extradición sigue vigente”, expresó Abrams.

Aunque en el Ejecutivo de Donald Trump no sentó bien la fuga del jefe de Inteligencia del fallecido presidente Hugo Chávez, en todo momento se ha insistido en la buena relación con el gobierno de Pedro Sánchez.

Ambos países incluso llegaron a dialogar en 2019 sobre la posibilidad de que España acogiera a funcionarios del gobierno venezolano que decidieran desertar y abandonar a Nicolás Maduro; pero esas conversaciones no dieron frutos.

Esas negociaciones se produjeron antes de la entrada en el Ejecutivo de España del partido izquierdista Unidos Podemos, que no reconoce como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó, algo que sí hacen medio centenar de naciones, incluido ese país.

