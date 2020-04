Elimar Díaz: Los zulianos estamos viviendo una cuarentena de hambre

abril 7, 2020 - 11:25 am

Como una "cuarentena de hambre y miseria" definió la diputada Elimar Díaz, el confinamiento que están viviendo los zulianos desde hace tres semanas, como estrategia para hacer frente al coronavirus.

A través de sus redes sociales, la parlamentaria dijo que es “preocupante” la situación en el Zulia en donde el distanciamiento social ha incrementado los casos de hambre en numerosas familias que han dejado de percibir remuneración diaria por el trabajo que alguno de ellos hacía; pues el desde hace más de 20 días no laboran. Este señalamiento lo hizo luego de recibir información en el Observatorio de Servicios Públicos del Zulia.

“El coronavirus en Venezuela, y en especial en el Zulia, ha acelerado y elevado el riesgo de morir de hambre. Los zulianos tenemos 22 días viviendo una cuarentena de miseria y hambre”.

Dijo Díaz que el despliegue anunciado sobre la distribución de las cajas Clap en todo el país, ante la situación presentada por la pandemia, no se ha cumplido a cabalidad; en el Zulia, de los 21 municipios, en 13 no llegó; y en donde sí llegaron, los ciudadanos no tenían 50 mil Bs.F en efectivo para comprarlas.

“En el Zulia hay 402 sectores donde el Clap no llegó. En los poquitos sectores donde llegó, fallas por demás; tenían que pagarla en efectivo; ¿De dónde sacan la gente el efectivo?; por un lado, tenemos más de 20 días sin actividad bancaria; y por el otro lado; los que viven del trabajo diario, no están laborando».

Refirió la diputada de la Asamblea Nacional, que no se está brindando atención oportuna a los sectores más golpeados por la crisis, a esa población que vive del diario de su trabajo.

Informó que en Maracaibo, por ejemplo, los sectores donde no ha llegado la caja Clap son las parroquias Chiquinquirá, Antonio Borjas Romero, Francisco Eugenio Bustamante, Manuel Dagnino, Cristo de Aranza y Raúl Leoni.

“En San Francisco no han llevado las cajitas. Los reportes que manejamos es que en parroquias como Francisco Ochoa, San Francisco, El Bajo, Marcial Hernández, Domitila Flores; no tienen la más mínima esperanza de que lleguen».

Indicó que si bien hay que ser responsable con la cuarentena, porque es la medida de prevención más poderosa para evitar el contagio del coronavirus, “en el Zulia, la misma se ha sumado a los cortes de luz de 12 y más horas continuas, la escasez de agua, la escasez de gasolina, y sin efectivo para comprar comida”.

Plan listo para solucionar

Elimar Díaz, quien también es la Secretaria Regional de Primero Justicia en la región zuliana, dijo que desde el Parlamento nacional hay planes listos para atender y dar solución a la crisis.

“Desde la Asamblea Nacional se han hecho las diligencias para la entrada de la Ayuda Humanitaria Alimentaria para atender el tema del hambre en los sectores más golpeados. Una vez más el régimen se niega a permitir la entrada de esa Ayuda Humanitaria Alimentaria, que incluso pudiera gestionar la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

Asimismo, Díaz recordó que hace una semana el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, presentó el Plan José María Vargas, diseñado para atender de manera inmediata la pandemia; pero para que sea ejecutado debe conformarse un Gobierno Nacional de Emergencia, que hasta ahora ha recibido el respaldo de 44 países.

Recordó la diputada que dentro el trabajo incansable que se hace a diario para buscar soluciones, se encuentra el logro de la donación de nueve millones de dólares a las multilaterales para la atención del coronavirus en el país. Aclaró que no es suficiente, pero es un aporte importante.

“El régimen no tiene, ni ha tenido un plan ni para solucionar la crisis humanitaria compleja que ellos ocasionaron, ni lo tienen para atender esta tragedia que se incrementa con la presencia del COVID-19. Desde la Asamblea Nacional sí tenemos respuestas, planes, estrategias; pues cuando se quiere, se puede. Nosotros sí estamos abocados a la búsqueda de soluciones”, agregó.

