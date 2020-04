Elías Matta: “Nadie cree que después de más de 20 años vayan a reorganizar PDVSA”

abril 29, 2020 - 6:07 pm

El presidente de la comisión permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, Elías Matta, calificó de “irresponsable” el planteamiento gubernamental de una reorganización de Petróleos de Venezuela (PDVSA), “después de más de 20 años en el poder, después que llevaron la industria petrolera venezolana a su pérdida total”.

El parlamentario zuliano cuestionó las intenciones de conducir la industria petrolera hacia un modelo de gestión socialista, “para supuestamente rescatarla, continuando con su errado modelo político y económico».

“Lo lamentable es que han tenido que pasar más de 20 años de destrucción de manera ilógica e irresponsable, sin escuchar a nadie, aplicando una política estatista; convirtieron a la empresa privada en un enemigo declarado, para darse cuenta que destruyeron la principal industria de Venezuela que era la que daba los recursos para poder desarrollarnos como nación”, aseveró el también coordinador del Plan País en materia energética.

Recordó que “en 1998 la Industria petrolera Venezuela producía alrededor de 3 millones 329 mil barriles de petróleos diarios y hoy apenas produce uno 660 mil barriles, destruyeron casi 2 millones 600 mil barriles de producción”.

“Esto significa que destruyeron además de la producción del crudo, ingresos que le entraban al país y que eran para atender las necesidades del pueblo venezolano, para atender los hospitales, las carreteras, la educación, los servicios públicos, todo eso se perdió, gracias a un modelo atrasado y arcaico”.

Hizo referencia así mismo que “en el año 2009, a través de un decreto presidencial, sacaron y expropiaron más de 90 empresas petroleras privadas en el estado Zulia, otras en el estado Monagas, porque supuestamente iban a crear una gran empresa de PDVSA industrial”, subrayó Matta.

“Destruyeron todas esas empresas privadas, nunca les pagaron. No conforme con eso también, de manera alegre, presentaron un nuevo modelo de empresas y a lo Jalisco obligaron a todos a que tenían que regirse con ese nuevo modelo y hoy la República está pagando las consecuencias con las empresas que no aceptaron la imposición fueron a demandarnos afuera, porque no le cumplieron los contratos”, explicó Matta.

Matta señaló que «la destrucción del parque refinador más grande de América Latina y el mundo», que refinaba 1 millón 300 mil barriles diarios de petróleo, trajo como consecuencia la crisis de combustible.

“Hoy Venezuela no tiene gasolina, una situación realmente ilógica, estamos dependiendo de importaciones. La gente anda deambulando buscando gasolina para su carro, y los que manejan el suministro del poco combustible que llega al país, la comercializan en las estaciones de servicio a precios grotescos, impagables y en dólares.”, dijo el parlamentario.

Destacó que, desde la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, “desde hace tres años se venía alertando sobre el desastre en la industria petrolera, y la necesidad de abrir el sector de hidrocarburos a la inversión privada, porque el Estado solo no podía rescatar y desarrollar la industria petrolera, pero nunca consideraron las advertencias”.

Finalmente señaló que la única forma de rescatar la Industria petrolera es con un cambio de políticas, con un Gobierno de Emergencia Nacional como el propuesto por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

