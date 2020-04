El Salón de la Fama del béisbol canceló su ceremonia de ingreso

abril 29, 2020 - 7:06 pm

El Salón de la Fama del béisbol canceló este miércoles 29 de abril la ceremonia de ingreso en julio de la clase de 2020, integrada por figuras como Derek Jeter, a causa de la pandemia de COVID-19.

«Estamos decepcionados de cancelar este evento increíblemente especial», dijo en un comunicado Jane Forbes Clark, presidenta del Salón de la Fama y Museo Nacional del béisbol, tras el voto unánime de la Junta de Directores.

«La principal preocupación de la Junta de Directores es la salud y bienestar de nuestros nuevos ingresados, nuestros miembros del Salón de la Fama, nuestros maravillosos aficionados y los cientos de empleados que se necesitan para presentar los eventos del fin de semana», subrayó la presidenta.

Our Board of Directors has voted unanimously to cancel 2020 Induction Weekend, due to health and safety concerns associated with the COVID-19 pandemic. The Class of 2020 will be inducted in 2021, alongside any Class of 2021 electees, on July 25, 2021 https://t.co/iecNYeoH95 pic.twitter.com/O99EIXWpqm

