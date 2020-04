El Real Madrid prepara su lista negra de jugadores en venta

abril 22, 2020 - 3:41 pm

El mercado de fichajes se acerca y es que a pesar de que aún no han terminado la temporada, muchos equipos ya están centrados en la próxima, por lo que piensan en los nuevos fichajes del equipo.

Pero como dicen que “antes de entrar hay que dejar salir”, el Real Madrid prepara una verdadera operación salida para armar un nuevo equipo de cara la siguiente campaña.

Según publicó el diario catalán Sport, el equipo blanco tiene una lista negra de 11 jugadores que saldrán en verano para hacerle espacio a nuevas incorporaciones. En el topo del listado tanto Zidane como Florentino Pérez colocan una vez más a Gareth Bale.

Para el medio de la Ciudad Condal el galés ha significado un fiasco para la entidad, porque a pesar de sus 15 títulos de blanco y goles importantes, como ante Bartra en la final de Copa del Rey 2014, pues “las lesiones y la indolencia han marcado su paso por el Madrid”.

También colocan en la rampa de salida a dos hombres claves del entrenador francés: Marcelo y Luka Modric. Con el brasileño mencionan que la llegada de Mendy lo ha relegado a un segundo plano y no se opondrán si llegan ofertas por él. Mientras que con el croata dicen que ocurre algo similar, debido a la irrupción de Valverde y también porque a los 35 años no le ven con la capacidad de seguir al máximo de banco.

‘Sport’ también habla de salidas como las de James Rodríguez y Mariano, ambos a causa de que no han contado para nada en los planes de Zidane, lo que los hace dinero perdido en el banquillo. Otros en la lista serán Brahim Díaz y Álvaro Odriozola, esto porque ninguno tiene cabida en el nuevo proyecto. El primero porque hay muchos jugadores en su puesto y el segundo porque Carvajal no cede en el lateral y el posible regreso de Achraf lo deja aún más sin posibilidades.

Incluso habla de que los recién llegados Jovic, Militao y Areola se irán. Del serbio alegan que no se adaptó al Madrid, que no se convirtió en ese goleador que tanto esperaban y que sus dos goles en 24 partidos no justifican la gran inversión que hicieron. Por su parte del defensor brasileño comentan que no ha participado mucho en la temporada y que solo llama la atención “por la coincidencia de que su presencia en el campo sea garantía de derrota”. Mientras que del meta francés regresará al PSG tras cumplir su año de cesión.

Lucas Vázquez sería el último en la cuenta. El gallego cuenta con minutos y la confianza de Zidane, pero para el rotativo catalán la cercanía del jugador a los 30 años (tiene 29) y que no es un fijo en el equipo titular, lo ponen en la rampa de salida.

La lista es larga y aunque al final haya varios que no saldrán, lo cierto es que los merengues tratarán de armar un equipo nuevo y muchos de los que aparecen en la lista no formarán parte de la escuadra que se viene.

