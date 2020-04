El nadador Timmers, subcampeón olímpico, renuncióa a Juegos de Tokio

abril 16, 2020 - 3:39 pm

El nadador belga Pieter Timmers, medalla de plata en los 100 metros en estilo libre de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, anunció este jueves 16 de abril que renuncia a participar en 2021 en los Juegos de Tokio, según declaró a la prensa de su país.

«El aplazamiento de los Juegos Olímpicos (de 2020 a 2021 por la pandemia del nuevo coronavirus) ha arruinado mi plan, que estaba diseñado desde hace años: darlo todo, por una última vez, en los Juegos y empezar luego un nuevo capítulo de mi vida», explicó al diario belga La Dernière Heure.

«No deseo cambiar de plan. En otras palabras: no voy a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Es una pena, pero es una decisión que me tranquiliza porque he tomado la decisión y ha sido bien pensada», precisó el nadador de 32 años.

«Lo he dado todo durante varios años y voy a continuar haciéndolo durante todavía un tiempo. No voy a retirarme de manera inmediata. Participaré en el Europeo, que espero que se pueda disputar en agosto (en Budapest)», concluyó el nadador Timmers.

