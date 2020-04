El Gran Premio de Gran Bretaña de F1 se celebrará a puerta cerrada

abril 27, 2020 - 9:49 am

El Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña, el 19 de julio en el circuito de Silverstone, tendrá lugar a puerta cerrada, anunciaron este lunes los organizadores en un comunicado.

El director general de Silverstone, Stuart Pringle, asegura que está «muy decepcionado por comunicar que no vamos a poder celebrar el Gran Premio de Gran Bretaña con aficionados en Silverstone».

«Hemos pospuesto esta decisión tan difícil lo máximo posible, pero está claro que dadas las condiciones en el país y las restricciones del Gobierno ahora y en el futuro cercano no va a ser posible celebrar un Gran Premio bajo condiciones normales», comparte Pringle.

«Nuestras obligaciones son proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados en preparar un evento y eso hace que ésta sea la mejor decisión, la más segura y la única que podíamos tomar», añade Pringle.

«Hemos dicho que si nos encontráramos en esta posición, apoyaríamos a la Fórmula 1 en su búsqueda de alternativas para permitir que haya carreras este año.Trabajamos con ellos sobre la viabilidad de un evento a puerta cerrada. Si esto es posible, os reconfortará saber que el Gran Premio de Gran Bretaña de 2020 se podrá ver por Sky y Channel 4», expresa Pringle.

Así, desde Silverstone aseguran que devolverán a los aficionados el dinero que se han gastado en las entradas para este año. «Los clientes que hayan comprado una entrada tendrán la opción de usarla en 2021 o de la devolución completa del dinero», tranquilizan.

Puedes leer: Aplazado el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1

«A todos los clientes se les contactará en las próximas dos semanas para darles todos los detalles, así que os pedimos paciencia mientras trabajamos con todas las reservas», explica Pringle.

Además, para agradecer el trabajo que está haciendo el personal de Sanidad de Gran Bretaña, Silverstone les dará entradas gratis para la carrera de 2021.

«El próximo año vamos a regalar miles de entradas a personal de la Sanidad y otros trabajadores clave que han arriesgado sus vidas en primera línea por nosotros en estos tiempos tan difíciles. Nadie puede dudar de todo lo que les debemos», asegura Pringle para cerrar.

✍️An update from our Managing Director, Stuart Pringle about the Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020. pic.twitter.com/APIXq8F2OS

— Silverstone (@SilverstoneUK) April 27, 2020