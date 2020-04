El exgrandeliga Josh Hamilton podría ir 10 años a la cárcel por golpear a su hija adolescente

abril 11, 2020 - 8:31 am

El ex jugador de Grandes Ligas, Josh Hamilton, fue acusado de delito grave por lesión a un menor, tras golpear a su hija en septiembre de 2019.

De acuerdo a la declaración jurada obtenida por CBS DFW, Hamilton y su hija tuvieron un altercado altercado verbal que se convirtió en físico. Después de que ella dijera algo que le molestó, el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2010, empezó a golpearla.

La hija de Hamilton declaró que su padre, después de terminar de agredirla, le dijo: “Espero que vayas delante del maldito juez y le digas lo terrible que soy como padre para que no tenga que verte más y no vuelvas a mi casa nunca más”.

Josh Hamilton tendrá un juicio por este caso

Un gran jurado del condado de Tarrant acusó el lunes a Hamilton, de 38 años de edad. El ex beisbolista permanece libre al pagar una fianza de 30.000 dólares después de entregarse en octubre del año pasado.

Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena de 2 a 10 años de prisión. Los abogados de Hamilton dicen que el Salón de la Fama de los Rangers de Texas es inocente.

El Dallas Morning News informó que la ex esposa del ex jardinero de los Rangers de Texas. Katie Hamilton, había buscado una orden de protección para la niña a principios de este mes. El MVP de la Liga Americana en 2010 no ha emitido comentarios sobre la acusación.

Hamilton estuvo en polémica durante su carrera como pelotero

Durante su etapa de pelotero, Hamilton tuvo problemas de adicción al alcohol y las drogas, aunque no hay testimonio de que estuviera bajo el influjo de alguna sustancia.

Disputó 50 juegos con Texas en 2015, pero se sometió al menos a tres cirugías posteriores y nunca volvió al béisbol.

Puedes leer: Josh Hamilton será exhaltado al Salón de la fama de Texas el 17 de agosto

A pesar de la acusación, el caso aún no está programado para audiencia debido a que están suspendidas hasta el 11 de mayo próximo debido a la pandemia por el coronavirus.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP