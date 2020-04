El emotivo poema que recibió Gerard Piqué por parte de su hijo Milan

abril 19, 2020 - 7:09 pm

Gerard Piqué publicó en sus redes sociales el encantador poema que su hijo, Milan le escribió. En este se puede ver la gran relación que el niño tiene con su padre.

En esta etapa del confinamiento por la pandemia del coronavirus, el primogénito de Piqué y Shakira realizó un poema a su papá, quien se mostró emocionado por su contenido y lo presumió en su Instagram. “Es el mejor amigo que he tenido”.

«Amo a mi encantador padre. Él siempre me alegra. Es el mejor amigo que he tenido. Nunca me pone triste. Juega a todos los deportes conmigo y le gusta ir en moto de agua. A los dos nos gusta trepar a los árboles y huir de las abejas. Inventamos muchas cosas y jugamos ajedrez como reyes.

«¡Nos gusta saltar sobre los brazos y luego nos gusta abrazarnos! Nos gusta andar en bicicleta y hacer caminatas. Amo a mi encantador padre que siempre me alegra”, de esta manera se traduce el poema titulado ‘Mi papá’ al español.

Poem by Milan. So proud of him! 😍 pic.twitter.com/eSNLq8PBvf — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 18, 2020

Gerard Piqué orgullo del poema de su hijo Milan

El central del Barcelona mostró su asombro y orgullo por las palabras de su hijo de siete años, y título el tuit: “Poema de Milan. Muy orgulloso de él”.

Milan, es el hijo mayor de Shakira y Gerard, nació el siete de enero de 2013 y su nombre significa ‘lleno de gracia’ en sánscrito.

La cantante colombiana y el defensor del Barcelona se conocieron en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, Mundial que ganó la Selección de España y en el que la canción ‘Waka Waka’ de Shakira fue himno del torneo y hit internacional.

