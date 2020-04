El drama de los estudiantes universitarios: ¿Cómo salvo el semestre durante la cuarentena?

abril 5, 2020 - 10:10 am

Los estudiantes viven toda clase de dificultades durante este periodo académico, interrumpido abruptamente por la cuarentena decretada para detener el avance del coronavirus.

La cuarentena, para los universitarios, se ha vuelto un drama para poder salvar las materias en lo que resta de periodo.

Una reconocida universidad privada de Maracaibo vio interrumpido su actual periodo académico en la semana 10, de 14 que dura un trimestre en mencionada casa de estudios.

Inmediatamente la institución activó un plan de contingencia para no detener el periodo en curso con la modalidad de Estudios a Distancia, sin embargo, dicha herramienta pese a ser una ventaja, representa un reto para el estudiantado.

Muchos no han podido continuar sus estudios y dan por perdidas sus materias, ya que no cuentan con recursos para realizar las actividades o conexión a Internet.

“Debido a la cuarentena ya perdí una materia, es difícil continuar estudiando así, aunque tengo Internet, suelo confundirme con las indicaciones que dan los profesores en línea, además las dudas no son aclaradas en el tiempo preciso, algunas evaluaciones requieren realizarse en el salón” comenta Heredio Reyes, estudiante de ingeniería en sistema.

Los profesores también padecen de dificultades a la hora de evaluar y pautar actividades, ya que acostumbraban a contar con los equipos que les proporciona la universidad que actualmente se encuentra cerrada, incluso para los docentes.

“Hago todo por teléfono”

Son pocos los privilegiados que cuentan con una computadora e Internet para conectarse a la web y realizar sus actividades, aun así luego de ya haber realizado los pagos correspondientes los estudiantes no se rinden ante la situación que afrontan y se niegan a dar por perdido su trimestre. Si la universidad no para, ellos tampoco.

“No tengo Internet, pero hago todo por mi teléfono y trato de organizarme para no olvidar ninguna tarea que me haya sido asignada” exclama Alejandra Reyes estudiante de Comunicación Social, que utiliza su teléfono inteligente como herramienta para realizar sus trabajos.

Sin embargo, el optar por esta alternativa significa una inversión adicional de tiempo, esfuerzo y dinero para el estudiante.

“Cada vez que tengo que entregar una actividad tengo que recargar para poder enviar el contenido que en algunas veces es en video, lo que significa mayor costo, además no es tan sencillo hacer tareas que normalmente haces con un ordenador, pero no hay de otra, computadora no tengo” sentencia la estudiante.

Las clases fueron suspendidas por tiempo indefinido en todos los niveles el pasado 16 de marzo como medida de prevención contra el brote de coronavirus tras la llegada del virus al país. Por lo tanto diversas instituciones optaron por los estudios a distancia.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Javier Ortega / Noticia al Día