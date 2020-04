El draft de la NFL se hará de manera virtual y benéfica

abril 10, 2020 - 12:08 pm

El ganador del Trofeo Heisman, Joe Burrow, y el experto en el asedio de quarterbacks, Chase Young, figuran entre 58 prospectos que participarán en el draft a distancia que efectuará la NFL la próxima semana.

La ceremonia de reclutamiento servirá a la vez de teletón a fin de recaudar dinero para combatir la rápida expansión del coronavirus en Estados Unidos.

Burrow es uno de ocho jugadores de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) que estarán disponibles en el draft que se efectuará del 23 al 25 de abril.

En situaciones normales, los principales prospectos acudirían en persona al draft, pero los eventos relacionados la ceremonia de este año, que iba a realizarse en Las Vegas, fueron cancelados debido al coronavirus.

En esta ocasión, el draft se efectuará en un estudio televisivo con la participación a distancia de los 32 equipos de la liga desde sus ciudades sede.

La NFL también explicó que durante los tres días de la selección de jugadores organizará un “draft-A-Thon” a beneficio de los centros de salud que atienden la emergencia del COVID-19, que además servirá para rendir homenaje a los trabajadores médicos y otros funcionarios que están en la primera línea de lucha.

La Conferencia del Sureste (SEC por sus siglas en inglés) supera a cada una de las otras con 24 prospectos que tienen confirmada su participación en el evento, que dejará fondos para seis organizaciones caritativas que están combatiendo al virus y entregando asistencia a millones de personas necesitadas.

Estas organizaciones caritativas son: el Ejército de Salvación; la Cruz Roja de Estados Unidos; All of Us de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades; así como Feeding America, Meals on Wheels America y United Way. En el caso de las tres últimas, los recursos recaudados se destinarán a sus fondos de respuesta al COVID-19.

A pesar de los desafíos logísticos para la realización a distancia del draft, de 255 selecciones, los equipos contarán sólo con 10 minutos entre las que se efectúen en la primera ronda, siete en las segunda y tercera rondas, y cinco de la quinta a la séptima ronda.

Los Bengals de Cincinnati tienen a su disposición hacer la primera selección general del draft.

El coronavirus lleva más de 12.000 muertes en Estados Unidos y ha alterado la vida en el país al tiempo de hundir a la economía global en lo que será una enorme recesión, según previsiones. Un promedio de uno de cada 10 trabajadores en Estados Unidos perdió su empleo en las últimas tres semanas debido a la pandemia.

A nivel mundial, se ha confirmado que más de 1,5 millones de personas se han infectado y unas 90.000 han fallecido, según la Universidad Johns Hopkins.

AP