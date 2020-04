El documental de Michael Jordan adelantó su estreno al 19 de abril

abril 1, 2020 - 4:46 pm

The Last Dance la serie sobre la última temporada de Michael Jordan en los Chicago Bulls se estrenará este 19 de abril en ESPN, según confirmó Lebron James en su cuenta en Twitter, luego de la publicación del medio estadounidense The New York Post el martes 31 de marzo.

La estrella de los Lakers exigió recientemente a los productores que avanzaran el estreno de la serie para llenar el vacío que tienen los fanáticos luego de la suspensión dela NBA tras la rápida propagación del coronavirus.

El proyecto, que cuenta con 10 capítulos como resultado de más de 500 horas de rodaje, profundizará en la temporada 1997-1998, la última de Jordan con los Bulls.

April 19th can’t come fast enough. I CAN NOT WAIT!! 🗣Yessir!🍿 #LastDance — LeBron James (@KingJames) March 31, 2020

Scottie Pippen Steve Kerr y Dennis Rodman, son algunos de los compañeros de equipo del mítico 23 que aparecen en la producción de Netflix.

La plataforma de streaming, que posee los derechos internacionales para la difusión de The Last Dance, tiene estipulado publicar los primer episodios a partir del lunes 20 de abril, pero aún no existe certeza de cuándo serán subidos a Netflix en realidad.

Por su parte, ESPN será el primero en poder transmitir The Last Dance, por lo que el domingo 19 de abril los residentes de Estados Unidos podrán disfrutar en exclusiva del documental que ofrece imágenes inéditas del paso de Jordan por Chicago, al mismo tiempo que el astro de la NBA habla sobre su vida y su carrera.

Serena Di Zazzo

Noticia al Día