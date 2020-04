El ciclista Geraint Thomas recauda 300.000 libras pedaleando 36 horas

abril 18, 2020 - 10:47 am

El ciclista Geraint Thomas logró a base de pedalear 36 horas sobre rodillo en su garaje, una recaudación de 300.000 libras (cerca de 350.000 euros) para el sistema de salud pública británico (NHS), y para la lucha contra el COVID-19 en el Reino Unido.

«He escuchado tantas historias sobre lo que ellos (el personal sanitario) hacen que eso me dio ganas de intentar jugar un pequeño rol ayudando un poquito», declaró a la BBC el galés, ganador del Tour de Francia en 2018, quien desveló que su madre, jubilada, regresó a trabajar al hospital de Cardiff .

Thomas, que también es doble campeón olímpico de persecución por equipos, en 2008 y 2012, logró su reto en tres días, a razón de doce horas al día pedaleando en el garaje de su residencia en Cardiff, capital de Gales.

«Sin exagerar, las dos últimas horas fueron las más extenuantes de toda mi carrera», declaró. «Apenas podía sentarme».

Done! And over £300k raised 👀 thank you everyone for your support and donations, they kept me going 💪🏼 pic.twitter.com/g6JMN1LGBR

— Geraint Thomas (@GeraintThomas86) April 17, 2020