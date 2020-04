El cantante Ricky Martin presentó a su cuarto hijo Reen

abril 8, 2020 - 9:52 am

El cantante puertorriqueño Ricky Martin presentó al mundo su cuarto hijo llamado Renn. «Aquí mi #ArabeBoricua Renn Martin-Yosef. 🤤 el bebé de la casa. #BabyRenn #BabyBOY», escribió el artista en su cuenta de Instagram.

El niño es tan guapo como sus hermanos y nuevamente cobra fuerza sobre la identidad de la mujer que trajo al mundo, los ahora cuatro hijos del intérprete de temas éxitos como La Bomba y La Mordidita.

Desde el nacimiento de los gemelos Matteo y Valentino, los hijos mayores de Martin , siempre se ha especulado sobre quién es su mamá biológica, pero, al parecer, ese será un dato que el cantante mantendrá en secreto para siempre.

Lea también: ¡Qué fuerte! Alicia Machado insultó a los venezolanos

Lo que sí ha dejado claro el cantante es que nunca pagó ni alquiló un vientre: “Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo”.

Aunque hasta ahora no se ha revelado la identidad de esta mujer, usuarios de las redes sociales han encontrado gran parecido entre los niños y la reconocida actriz y modelo venezolana Eglantina Zigg. La teoría de que ella podría ser la mamá de los gemelos surgió en 2017 luego de que el artista compartiera un su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece abrazando a la guapa mujer. Ahora que nació Renn y apareció una nueva imagen de la estrella de lamúsica junto a su entrañable amiga, se vuelven a reavivar los rumores.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Agencias/Noticia al Día