El asteroide 1998OR2 se verá desde la Tierra a las 3:30 pm

abril 29, 2020 - 10:36 am

La Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció que este miércoles 29 de abril un asteroide de gran tamaño se podrá ver desde la Tierra.

Aunque la misma entidad reveló que el asteroide no representa ningún peligro para la vida humana, sí podrá apreciarse sin necesidad de equipos profesionales.

El asteroide 1998OR2 como fue llamado el cuerpo celeste, pasará a 6.2 millones de kilómetros de la Tierra.pasará relativamente cerca de la tierra, expertos aseguran que son 6,28 millones de km, equivalentes a una distancia cercana a 15 veces la que nos separa de la Luna. A pesar d tener 1,8 y 4,1 kilómetros d diámetro, su aproximación no supone peligro.

A pesar de que la NASA lo calificó como «potencialmente peligroso», esta denominación solo aplica para términos de investigación, debido a su tamaño de 1.7 kilómetros de largo y 4 kilómetro de ancho.

El punto más cercano de «1998 OR2» sobre la Tierra se dará aproximadamente a las 4:00 hora de Colombia y en Venezuela las 3:30. Para observar el asteroide no es necesario un equipo profesional, basta con un telescopio pequeño.

LIVE NOW: #NASAScience Live answers all your questions about the asteroid close-approach on April 29! Although we are completely safe from Asteroid 1998 OR2, this is your opportunity to learn about Planetary Defense. Watch: https://t.co/9qmSwc2jJr https://t.co/9qmSwc2jJr

— NASA (@NASA) April 27, 2020