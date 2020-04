El 24 de Miguel Cabrera destinado a retirarse en Detroit

abril 10, 2020 - 5:30 pm

No fue hasta que el recientemente fallecido Al Kaline fue exaltado al Salón de la Fama de Grandes Ligas en 1980 que los Tigres decidieron retirar el primer número en la historia de la franquicia.

El 17 de agosto de ese año, dos semanas después de la ceremonia de entronización de Kaline en Cooperstown, su número 6 fue inmortalizado en el Tiger Stadium.

En 1983, los Felinos hicieron lo mismo con el número 2 de Charlie Gehringer y el número 5 de Hank Greenberg.

Ésta es la lista de los números que han sido retirados por los Tigres:

2 — Charlie Gehringer

3 — Alan Trammell

5 — Hank Greenberg

6 — Al Kaline

11 — Sparky Anderson (mánager)

16 — Hal Newhouser

23 — Willie Horton

42 — Jackie Robinson (retirado en todo MLB)

47 — Jack Morris

Los Tigres tienen programado retirar el número 1 de Lou Whitaker en algún momento este año. Cuando eso suceda,Whitaker se convertirá en el cuarto miembro de los campeones de la Serie Mundial de 1984 en recibir el honor, junto a Trammell, Morris y Anderson.

Con eso en mente, la pregunta del millón ahora es, ¿quién verá su número retirado por los Tigres después de Whitaker? Aquí, les presentamos algunos candidatos:

Justin Verlander, LD: Nro. 35

Aunque Verlander ha jugado con los Astros en las últimas dos temporadas y media y ganó un título de Serie Mundial en Houston, el derecho seguirá siendo un ídolo en Detroit, equipo que lo seleccionó en el Draft y lo desarrolló en su sistema. Verlander se adjudicó el premio al JMV y el Cy Young con Detroit en el 2011, año en el que ganó la Triple Corona de pitcheo. Además, fue Novato del Año y tiró dos no-hitters vistiendo el uniforme de Detroit.

Miguel Cabrera, 1B/BD: Nro. 24

Los Tigres no fueron el primer equipo en la carrera de Cabrera, pero más allá de su primer título de Serie Mundial como novato con los Marlins en el 2003, casi todos sus logros de por vida llegaron como miembro de los Felinos, desde su Triple Corona de bateo en el 2012 hasta los premios de JMV consecutivos y cuatro títulos de bateo.

Salvo que las lesiones le pongan fin a su carrera prematuramente, el venezolano se unirá a los clubes de los 3,000 imparables y 500 jonrones como miembro de los Tigres, solidificando aun más su lugar en Cooperstown.

Si Cabrera cumple el resto de su contrato, que abarca hasta el final del 2023, el retiro de su número podría tardar más tiempo, posiblemente más que el de Verlander.

Jim Leyland, mánager: Nro. 10

Los Tigres ya retiraron el número de uno de sus pilotos miembros del Salón de la Fama en la pared del Comerica Park: Anderson guio al equipo de 1984 a la gloria. Nadie ha portado el número 10 en Detroit desde que Leyland se retiró como mánager después de la temporada del 2013. Todo dependería de si Leyland llegue o no a Cooperstown.

Max Scherzer, LD: Nro. 37

Aquí es donde las probabilidades comienzan a disiparse, aunque Scherzer está haciendo los méritos para ser considerado candidato al Salón de la Fama de Grandes Ligas.Para empezar, Scherzer tiene 35 años de edad y no ha mostrado señales de que su nivel esté mermando.

Mas allá de eso, a pesar de surgir como un lanzador estelar en sus primeros años con Detroit, el derecho ahora ha jugado el mismo número de temporadas en Washington, donde ha ganado dos Premios Cy Young y un título de Serie Mundial.

Kirk Gibson, OF: Nro. 23

Ese número ya le fue retirado a Horton, aunque técnicamente no hay razón para que un mismo número no pueda ser retirado para dos jugadores. Sin embargo, mientras que el regreso de Gibson a los Tigres como analista de televisión y asistente especial refuerzan su vínculo con la organización, el ex toletero zurdo quedó fuera de los honores de Cooperstown en el 2001. A diferencia de Whitaker, Gibson no ha aparecido en la papeleta de votación del Comité de Veteranos.

