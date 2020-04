Durant y Young lideran el torneo de NBA2K organizado por ESPN

abril 1, 2020 - 10:10 am

Kevin Durant y Trae Young son los dos nombres que destacan entre los 16 jugadores de la NBA que se medirán en un torneo de baloncesto virtual, el cual contará con la transmisión de ESPN a partir de este viernes 3 de abril.

La NBA lidera esta iniciativa junto al sindicato de jugadores de baloncesto y los productores del videojuego 2K, que dieron el anuncio el martes 31 de marzo.

El evento durará una semana y el campeón recibirá como premio 100 mil dólares para donarlo a la organización benéfica de su preferencia con la condición de que esta preste ayuda ante el coronavirus.

Los participantes quedarán preclasificados tomando en cuenta su evaluación en el videojuego NBA2k. Durant encabeza la clasificación con 96 puntos, mientras que Derrick Jones es el último de la lista con 78 unidades.

Tune-in on Friday, April 3 at 7 PM ET! #NBA2KTourney

Durant, quien aún no jugó ningún partido de la temporada con los Nets por lesión, chocará contra Jones el viernes en la noche durante el primer encuentro del torneo que se verá por ESPN. Los demás encuentros del viernes se difundirán por ESPN2 y la final se realizará el 11 de abril.

Cada participante seleccionará ocho equipos antes del torneo y solo podrá jugar una vez con cada conjunto durante la duración del certamen que constará de eliminación directa en la primera y segunda ronda. Mientras que la semifinal y la final se disputará en una serie a tres encuentros.

Los otros duelos estelares de la primera jornada son Yung-Harrison Barnes, Hassan Whiteside-Pat Beverley, Donovan Mitchell-Rui Hachimura, Devin Booker-Michael Porter Jr, Andre Drummond-DeMarcus Cousins, Zach LaVine-Deandre Ayton y Montrezl Harrell-Domantas Sabonis.

Players only 😏 16 NBA players will compete head to head in the NBA 2K Players Tournament. First Round starts this Friday on ESPN

— NBA 2K20 (@NBA2K) March 31, 2020