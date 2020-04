Docentes venezolanos exigen mejores salarios y se convierten en tendencia en las redes sociales

abril 15, 2020 - 12:27 pm

Los docentes venezolanos son tendencia en las redes sociales desde este martes, debido a sus insistentes reclamos por mejoras salariales y la cancelación de deudas derivadas de la contratación colectiva.

Más de 15 mil tuits dan cuenta de la disconformidad de maestros y profesores, atizada por una bonificación otorgada por el Ministerio de Educación, durante la Semana Santa, por un monto de Bs. 4.750,00.

A este respecto, Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, filial de la Federación Venezolana de Maestros, considera como una «burla reiterativa e irrespetuosa» la referida asignación. Acotaron que en compensación se les propuso llevar el referido bono a 350.000,00 bolívares, «lo que no alcanza ni para comprar un cartón de huevos (…), otra falta de respeto», apuntaron en un comunicado divulgado esta semana.

En materia de deudas con el sector docente, la organización gremial señaló que el Ministerio de Educación tiene pendientes «los pagos de los aumentos que suman el 280% de ajuste salarial, que con las incidencias sobrepasa el 900%. Todo ello estipulado en la Convención Colectiva».

A esto se suma, el escenario de la cuarentena social para enfrentar el coronavirus y la modalidad de clases a distancia que instruyó el Gobierno Nacional. A través de las redes y medios de comunicación los docentes llaman la atención sobre la falta de recursos que presentan para afrontar este reto.

Sobre este particular, los educadores aseguran no contar «con las condiciones mínimas para culminar el año a distancia, pues la gran mayoría no posee teléfonos inteligentes, computadores, porque incluso, cuando hubo la dotación de Canaimitas y Tabletas no fueron incluidos, sabiendo que hace más de dos años que se detuvo ese programa».

«A eso le sumamos los altos costos de los servicios de comunicación en el país y su mal funcionamiento, lo que no permite ese contacto con el estudiantado, pues la internet no llega a la gran mayoría de las comunidades y contratar este servicio con las operadoras privadas es demasiado oneroso para los docentes, cuyos salarios apenas les alcanzan para comprar dos productos de la canasta básica familiar», apuntaron.

Representantes de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) han solicitado al Gobierno nacional que cumpla con la contratación colectiva y que además les garantice a los maestros un subsidio de 500 dólares, para hacer frente a la emergencia que se presenta por la pandemia del nuevo coronavirus.

#MaduroPagaALosDocentes

Desde ayer seguimos en 1er lugar de tendencia.

Seguiremos luchando por la reivindicación de nuestros derechos.

Los docentes estamos en protesta, PARO VIRTUAL. pic.twitter.com/vQhpKaJLjp — DiarioDocente (@DiarioDocente) April 15, 2020

#MaduroPagaALosDocentes nevera de los docentes en VENEZUELA, mientras Aristobulo y Maduro, se quejan del capitalismo, pero viven y comen del capitalismo, los docentes pasando hambre y penurias. Ironías de la vida. Esto si es discriminación al gremio. pic.twitter.com/JSOQ36FvDl — Marilyn Diaz (@Marilyndiaz79) April 15, 2020

Hoy logré ir a un supermercado y con mi quincena pude comprar una bolsa de café 250.000 bs 1 harina pan 111.000 y una mantequilla 207.000 bs pregunto vale la pena trabajar en este país ? Porque los profesionales tenemos que pasar por esto ? #MaduroPagaALosDocentes — Ronny Contreras (@roncot_4) April 15, 2020

Si el ministerio de educación no cumple los lineamientos del contrato colectivo que son ley,los docentes no cumplan los lineamientos que les da el ministerio para clases a distancia y punto.#MaduroPagaALosDocentes — Adriana Mendoza (@ajmendozac) April 15, 2020

UN NUEVO PERIODO ESCOLAR PERDIDO pic.twitter.com/yQm1LXLo1v — FVMaestros (@fevemaestros) April 10, 2020

Noticia al Día / F. Reyes