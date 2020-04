Deyna celebra sus 21 años con un día de piscina en confinamiento

View this post on Instagram

FELICES 21 @deynacastellanos 😍🤩 no hay mucho más que te pueda decir que no sepas ya. Me alegra formar parte de tu vida como amiga y como equipo de trabajo. Sigamos cumpliendo sueños juntas y sobre todo celebrándolos 🥵😂💜 Por cierto.. La cuarentena no evitó que te hiciéramos un cumple a la altura 😂🙌🏻