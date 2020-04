Delivery en bicicleta: otro emprendimiento en Maracaibo con sello de cuarentena

abril 28, 2020 - 9:27 am

Ya no es necesario salir de casa para hacer las compras, la nueva modalidad de delivery en bicicleta anda rodando por la ciudad.

Desde hace unos años para acá, las bicicletas se han convertido en la solución para el transporte de muchos empleados y comerciantes; incluso, estos vehículos de dos ruedas sustituyeron a los automóviles a raíz de la escasez de combustible en la región.

Los maracaiberos desempolvaron sus bicicletas para hacer las compras y los mandados, sin embargo, hay muchas personas que no cuentan con este medio de transporte o en algunos casos existen adultos mayores con dificultad para utilizarlo.

Es por eso que, para comodidad de algunos, el emprendimiento volvió a surgir en cuarentena y ahora la modalidad de » bicitaxis», Delivery en bicicleta o encomiendas en dos ruedas, pasó a ser un negocio en auge desde hace algunas semanas.

Los restaurantes de comida rápida no son los únicos en incursionaron en la venta de alimentos a domicilio como una modalidad de subsistir en cuarentena, abastos, supermercados, farmacias, hasta tiendas de mascotas se sumaron a esta nueva forma de trabajo para no paralizar sus ventas.

Amor peludo en dos ruedas

Marcos Vargas, quien es estudiante de Medicina, costeaba sus estudios trabajando en una tienda de mascotas en un centro comercial reconocido de la ciudad antes de la cuarentena, desde que estos permanecen cerrados, ahora distribuye los productos de la misma tienda en bicicleta como modalidad de delivery para poder seguir cobrando.

«Es duro cuando las ventas son muy lejos de mi casa, pero si no trabajo no como y además así ayudo a mi familia y a los clientes que quieren mucho a sus mascotas. Me daría dolor que algún animal muriera porque su dueño no puede ir a la tienda a comprar un medicamento» señaló el joven.

Comenta que, a veces, debe salir desde las seis de la mañana a entregar un pedido para poder regresar a su casa temprano y evitar estar mucho tiempo en la calle. De igual forma, argumenta que él se va preparado, tomando todas las precauciones para sus largos trayectos. Con tapabocas, guantes y una botellita de alcohol y antibacterial en su morral, sale con puntualidad a su destino esperando que salga otra venta que lo ayude a generar dinero un día más.

Emprendimiento en auge

Desde las últimas dos semanas se ha hecho evidente en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp, el surgimiento de nuevas empresas de encomienda con bicicletas. Los anuncios solicitando ciclistas son cada vez más populares, y se asemejan a las líneas organizadas de taxis que anteriormente proliferaban en la ciudad.

«No salgas de tu casa, lo que necesites nosotros te lo llevamos», son algunos de los eslogan que prometen estos nuevos empresarios. Con modalidad de pago por transferencias electrónicas, moneda local o extranjera, los nuevos emprendedores apuestan por solucionar los problemas de movilidad de los ciudadanos maracaiberos.

Desde ir a comprar alimentos o medicinas, la propuesta es mantener la mínima cantidad de personas en las calles. Con un alcance en toda la zona metropolitana de Maracaibo y San Francisco, prometen realizar las actividades en tiempo récord y siguiendo los protocolos de seguridad e higiene correspondientes a la alerta de pandemia por el covid-19.

La cuarentena ha puesto a prueba a los emprendedores venezolanos y para muestra del ingenio zuliano, todo es posible cuando se trata de aprovechar la crisis para salir adelante.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Any Vargas

Noticia al Día