¿De verdad ya nada volverá a ser como antes?: Diatriba entre optimistas y pesimistas

A esta hora el Titanic estaba herido sobre el mar helado. Horas mas tarde los cuerpos congelados flotaban bajo el claro de la luna. La desgracia marcó el tiempo, la historia. Esta vez el mundo se paraliza por un virus. Se han dicho tantas cosas. Ha habido inspiraciones hasta poéticas. La pandemia tiene su historia, su epopeya, su épica y su poética. Una de tantas profundas reflexiones que las personas se hacen – poniendo cara de circunstancia – es «ya nada será como antes». ¿En verdad nada será como fue en diciembre de 2019?. Rodando unos añitos mas atrás ¿ya nada será igual como cuando se era libre se vivía libre?.

Ya fastidian los cuentos de las pestes que han asolado la humanidad. Los desastres por cuales hemos pasado. Los viejos echan los cuentos y, no hay razones para pensar que las cosas no vuelvan a ser como eran.

José Antonio Márquez, informático sin título, expresa «amigo, no volveremos a vivir igual. Siempre tendremos miedo»

Las generaciones anteriores sufrieron el terror de las endemias las cuales diezmaron miles de vidas en el continente latinoamericano. La fiebre amarilla o paludismo, la malaria, recientemente el HN1, la chincuncuya, el dengue persistente. ¿Donde dejamos el HIV o sida?. Aún no hay una vacuna para el HIV, la humanidad se acostumbró a vivir con esa amenaza y los homosexuales vieron en la relación estable una manera de protegerse, la juventud comprendió que el uso del condón era de vida o muerte.

– La gente se refiere a la economía, amigo, me dice Maribel Duquez. Cierto, habrá que «echarle un camión» para volver a la normalidad. Esta pesadilla va dejando una secuela de empresas quebradas y empresarios arruinados. Los empleos se esfuman. Será duro, costará reconstruir los que hemos perdido, pero, ¡lo haremos!.

El mundo si volverá a ser como antes aunque sepamos muy en el fondo que nunca estamos libres de peligros, como siempre.

