Cuidado con la anosmia: La padecen los asintomáticos del Coronavirus

abril 16, 2020 - 8:16 pm

Reproducimos este reportaje del diario argentino Los Ándes donde se muestra la manera casera como poder detectar a quienes estén infectados con el Coronavirus pero son asintomáticos.

En La Plata ya implementaron pruebas de olfato a los automovilistas que circulan en las rutas. En qué consisten y por qué se hacen.

Covid-19: esta es la prueba casera que recomiendan para saber si puedes ser asintomático.

Pese al aislamiento social, el distanciamiento y el lavado de manos, los asintomáticos de Covid-19, que pueden pasar hasta 14 días sin manifestaciones visibles de la enfermedad, representan uno de los factores que pueden agravar la circulación del virus en la comunidad. Más tratándose de jóvenes que, si bien en su mayoría no enfrentan complicaciones, sí pueden contagiar a otras personas con afecciones de base y colapsar la atención en los hospitales.

Recientemente, el municipio de La Plata comenzó a aplicar una nueva herramienta en los controles de ruta para detectar hombres y mujeres infectadas pero que no tienen síntomas. Se trata de un test del olfato que consiste en un cartón o algodón empapado con olores de fácil identificación, como por ejemplo el vinagre.

¿Por qué? La anosmia, o pérdida del olfato, es un síntoma establecido recientemente al coronavirus. En Francia, médicos detectaron muchos casos de personas que solo presentaban este indicio sin tener la nariz congestionada, tos o fiebre. «Nos pareció raro», dijo a la AFP el otorrinolaringólogo Alain Corré, del hospital Rothschild de París. Junto a su colega Dominique Salmon del hospital Hôtel Dieu, hicieron la prueba a unos 60 pacientes con anosmia: el 90% eran positivos.

La pérdida del olfato parece ser un síntoma patognomónico, es decir, que por sí solo permite establecer un diagnóstico. «En el contexto actual, si usted tiene anosmia sin congestión nasal, es que es positivo a la Covid-19, no vale la pena ni pasar el test», según Corré.

El virus SARS CoV-2 es atraído por los nervios: cuando penetra en la nariz, en vez de atacar la mucosa como otros virus, ataca el nervio olfativo y bloquea las moléculas del olor, explica Corré. En principio se trata de una afección local.

Sin embargo, si la persona no logra identificar el olor no significa que haya contraído el virus. También se tiene en cuenta si padece una enfermedad que provoque esa anosmia. En caso de no superar el test, a esos ciudadanos se les toma los datos y se los monitorea telefónicamente a través del SAME en caso eventual que su cuadro de salud agravara. En los primeros dos días del control en La Plata, cinco personas no definieron los aromas.

La medida puede replicarse en casa con elementos como ajo, vinagre, especias y dentífrico, también de marcado aroma.

Incluso, el instituto Weizmann de Ciencias (Israel), el mismo que trabaja en una vacuna, lanzó Smell Tracker, una plataforma online que hace el automonitoreo del sentido del olfato.

Para realizar el test, la plataforma pide a los usuarios que elijan, de una serie de listas, cinco productos que tengan en sus casas como ajo, dentífrico o vinagre. Posteriormente, el usuario deberá oler cada uno de esos productos y evaluar su aroma según su intensidad y decir si es agradable o desagradable.

Después de ingresar estos datos, la persona accede a un diagnóstico sobre su sentido del olfato, que es calificado como «típico o atípico» en comparación con la generalidad de los usuarios. Vale recordar que no es un diagnóstico médico sino una sencilla autoevaluación para estar atentos.