Cuando llega el AGUA se llenan hasta los vasos en Maracaibo

Desde 100 mil bolívares hasta 40 dólares las depravadas tarifas de los camioneros cisternas. ¡Ahora es por la gasolina!

«Llegó el agua, se fue el agua, yo nunca la vi», son las frases más comunes que los maracaiberos pronuncian varias veces al mes cuando el vital líquido llega a sus hogares.

Cada vez son más los desvelos de los ciudadanos para poder obtener unos cuantos litros de agua, vital para la supervivencia del ser humano y en este momento muy importante para la prevención y cuidado contra el covid-19, pues lavarse las manos con agua y jabón resulta ser efectivo contra la pandemia.

Cabe destacar que existen mucho sectores de Maracaibo que no ven el servicio de agua potable desde hace más de tres meses, y cuando les llega de madrugada dura muy pocas horas, imposibilitando así que toda la población pueda llenar sus tanques.

Cisternas como alternativa

Largos días de sequía han obligado a la población a llenar sus tanques con camiones cisternas, gastando más de 100 mil bolívares en efectivo por cinco pipas de agua y hasta más de 40 dólares por el camión completo.

Vecinos de la calle 85, de la urbanización La Rotaria, denuncian que el servicio de agua no llega al sector y cuando logran bombearle. Solo algunas casas logran llenar, de resto, se ha vuelto cotidiano la visita de camiones cisterna desde tempranas horas en el sector. «Ya el agua de los cisternas se ha vuelto costumbre y un negocio», declaró Ana Serrano, habitante.

Serrano alegó que en su casa acostumbraba comprarle el agua a un cisterna de confianza, el cual le dejaba la pipa en 20 mil bolívares en efectivo, sin embargo, tras la dificultad de conseguir el dinero cambió el suministro a otra persona que le aceptaba la cuota por transferencia, y este le cobraba 30 mil bolívares por pipa con la mencionada forma de pago.

Sin embargo, después de cambiar de surtidor, Serrano manifestó que el costo de la pipa aumentó el doble en cuestiones de días, pues el que le cobraba la pipa de agua a 30 mil, ahora le pide 60 mil, alegando que el incremento de la tarifa se debe a que no consiguen gasolina para poder trasladar el vital líquido por la ciudad.

¡A llenar todo que Llegó el agua!

En las comunidades que aún gozan del servicio por tubería, la realidad no se escapa de ser una odisea, pues muchos deben desvelarse varios días en la espera de ver algunas gotas de agua en el grifo. Los horarios de suministros desaparecieron y la periodicidad del surtido de agua potable puede varias de intermediario hasta 15 o 20 días de promedio, dependiendo de la zona.

Chupar y soplar constantemente la tubería es lo que practican los vecinos del barrio Cuatricentenario. Pues cuando bombean agua al sector, el vital líquido solo llega a un promedio de cinco o siete casas por cuadras de 20 viviendas aproximadamente.

Una cantidad considerable de vecinos les ha tocado romper las calles y aceras en busca del tubo madre para ayudar a que les llegue agua a sus hogares.

Los que consiguen ver pasar el agua por las tubería llenan las ollas, los vasos y todo lo que hallen a su alrededor, y aprovechar todo lo que puedan del servicio, antes de que se vaya, pues no tiene día específico de retorno. En este sentido, desde horas de la madrugada, entre penumbras, solo se escuchan los gritos en el vecindario: » A prender las bombas que llegó el agua. A mi no me llega. Yo nunca la vi», y algunos se lamentan haber comprado a cisternas el día anterior.

