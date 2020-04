Cristiano Ronaldo sale de su casa y entrena en el estadio de Madeira en plena cuarentena

abril 11, 2020 - 3:14 pm

A pesar del aislamiento por el coronavirus, Cristiano Ronaldo entrenó el viernes en el estadio de Madeira.

La consigna del jugador de Juventus era mantener su estado atlético para mantenerse en forma física ante un posible vuelta del fútbol en las próximas semanas. No obstante, la decisión del astro luso no cayó bien en sus compatriotas como fue el caso del consejero de salud de Madeira.

Cristiano Ronaldo fue duramente criticado por violar la cuarentena

«Ronaldo no tiene un permiso especial para entrenar. Tiene derecho a entrenarse siempre que respete las normas, como todos los ciudadanos. No tiene ningún privilegio», declaró el secretario de salud de la región de Madeira.

El funcionario, igual, frenó la pelota andes de profundizar en su molestia. «El mejor jugador del mundo debe usar su imagen para dar un ejemplo. Pero Cristiano me parece haber hecho solo unos minutos de ejercicio y, por lo tanto, no hay daño en el mundo», indicó. Y aclaró: «No me gustaría que se dijera que es trivialización, porque todos somos responsables».

Cristiano Ronaldo fue captado por las cámaras en el estadio de Madeira

La prensa insular de Funchal, donde está Cristiano Ronaldo desde hace un mes a causa de la pandemia de coronavirus, publicó este jueves fotografías del jugador haciendo ejercicios de balón en compañía de otros.

La foto más destacada es una en la que se ve al futbolista de la Juventus de Turín lanzando balones a un guardameta y apurando su estado de forma, ya que se prevé que la próxima semana tenga que regresar a Italia.

El jugador, oriundo de Funchal, se inició de niño en el equipo de su barrio, el CF Andorinha. Posteriormente, Ronaldo militó en las categorías inferiores del Nacional, un equipo que alterna la primera y la segunda división del fútbol de Portugal. Además, sus canchas de categorías inferiores llevan el nombre de Cristiano Ronaldo.

