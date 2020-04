Coronapoli estrategia de India para generar conciencia sobre covid-19

View this post on Instagram

🦠'Coronapoli', la creativa estrategia de la policía de India para generar conciencia sobre el COVID-19. Los agentes de tránsito utilizan un casco con forma del virus SARS-CoV-2 con el objetivo de recordarles a los conductores y peatones lo importantes que es permanecer en cuarentena. En este país ya se registran más de 1.300 casos. Fotos: @afpphoto #MedidasPreventivas #Coronavirus #Covid19 #India #Policias #FuerzaPública #sarscov2 #ElEspectador