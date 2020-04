Contenedores bloquean accesos a la Gran Caracas este viernes 24Ab

View this post on Instagram

El régimen de Nicolás Maduro ordenó la instalación de containers en la autopista Regional de Centro en la noche de este jueves 23 de abril, en paralelo, con otras medidas de bloqueo de la vía Caracas-La Guaira, que buscan concretar un proceso de aislamiento de Caracas. Los funcionarios militares y policiales del régimen sólo permitirían el acceso a quienes tengan tengan salvoconducto, según fuentes del portal Alberto News. La medida se da en medio de varios estallidos sociales en el territorio nacional en protesta ante la falta de alimentos, gasolina y falla severa en los servicios públicos. . Iván Simonovis / Alberto News #Venezuela #ARC #Caracas #LaGuaira #AutopistaRegionalDelCentro . ¡Únete a nuestro canal de Telegram! (Link en nuestro perfil) . 🔻¿Qué opinas?🔻 .