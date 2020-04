Conozca qué es y para que utilizar el Instagram Live

abril 10, 2020 - 1:42 pm

Seguro que alguna vez has recibido una notificación a través de Instagram sobre alguien a quien sigues realizando un “vídeo en directo”. ¿Te has preguntado alguna vez de qué va la cosa? ¿Te has animado alguna vez a seguir a algún usuario durante un vídeo en directo? ¿Quieres saber en qué consiste y por qué resulta un formato interesante para tu marca?

¿Qué es Instagram Live?

Instagram Live, es una funcionalidad de la red social Instagram, con la que los usuarios pueden transmitir vídeos en vivo de la misma forma que con otros portales como Facebook Watch, Twitter Periscope y YouTube Live pero con la diferenciación de que, una vez terminado el vídeo en Instagram, el mismo será eliminado de la cuenta que lo haya transmitido de forma automática. Se recomienda que para disfrutar todos los beneficios de Instagram Live el usuario cuente con una buena conexión de Internet, garantizando así la calidad de los videos y que no se pierda la señal en plena transmisión.

El formato de los vídeos en directo se llama Instagram Live y está integrado en Instagram Stories. Se presenta como un formato más dentro de los distintos formatos que puedes escoger al hacer una Story: fotos y vídeos normales, difusión de pistas de música vía Spotify o de textos, loops de Boomerang y, también, vídeos en directo.

Instagram Live presenta una serie de características que pueden favorecer tu visibilidad como marca y mejorar el engagement con tus seguidores. A continuación, detallamos algunos de sus principales beneficios:

1. Envía notificaciones a tu audiencia

El formato de vídeos en directo notifica a tus seguidores cada vez que has empezado a emitir. Es de los pocos contenidos que avisa a tus seguidores de que algo se cuece en tu cuenta, y eso hace que destaques entre el feed de imágenes y las Stories de los demás.

2. Mejora el engagement y la interacción

nstagram Live invita a tus seguidores a establecer una conexión contigo o con tu marca en el aquí y ahora, ofreciendo la posibilidad de una interacción real mediante los comentarios en directo, que puedes responder también en directo o bien desconectar y responder después.

El hecho de que les ofrezcas un contenido en un formato tan directo y de tú a tú como Instagram Live equivale algo así como a una llamada de Skype o a un webinar pero en una red social. El formato mismo facilita que haya más engagement con tu público, y que tú o tu marca resultéis más cercanos y accesibles.

3.Ofrece el subidón del directo

Todo lo que tiene lugar en directo presenta un elemento sorpresivo que genera interés, como ya vimos cuando hablamos de Twitch.

Tu audiencia no sabe qué va a pasar durante el vídeo, sabe que no hay guión preestablecido o que, si lo hay, es fácil que las interacciones con tu audiencia te hagan salirte de él, y también sabe que no has grabado el vídeo de antemano, que no es un contenido cocinado.

Todo ello hace que el contenido en sí, por su carácter improvisado, con sus posibles errores y sorpresas, resulte mucho más interesante de ver.

4.Te humaniza delante de tu público

Debido al hecho de que, con un vídeo en directo, te estás exponiendo mucho más que si sencillamente subieras un vídeo que has editado y retocado, este formato te humaniza muchísimo delante de tu audiencia.

¿Por qué? Porque te muestra vulnerable. El público sabe que puedes meter la pata, y el hecho de que te prestes a participar en un formato que no puedes controlar al 100% te hace ganar muchos puntos.

5.Carácter efímero

Instagram Live es un formato efímero, dura lo que dura un Instagram Stories (24h), y por este motivo invita a que tu audiencia se ponga las pilas y vea el vídeo en directo antes de que el contenido desaparezca. Esto, de nuevo, mejora el engagement con él.

6.Te permite rescatarlo

Llegados a este punto puedes pensar: ¿qué gano yo generando un contenido que me va a dar trabajo si luego a las 24h desaparece? Pues no te preocupes porque, si no quieres, no desaparece: puedes guardarlo y ponerlo en tus historias destacadas o en tu feed. Además, si tienes el perfil público y le añades al contenido hashtags y localizaciones, permitirás que gente que no te sigue pueda ver el contenido.

¿Para qué puedes usar Instagram Live?

Aquí van algunas ideas para usar Instagram Live de una manera que tenga sentido.

1. Preguntas y respuestas o preguntas frecuentes

Decíamos antes que Instagram Live es como el equivalente a los webinars pero en redes sociales. Por este motivo, es un formato ideal para sesiones de preguntas y respuestas con tu público, o para responder a esas dudas que se repiten una y otra vez.

Si hay algo de tu negocio o de tu actividad que no se entiende o que la gente tiene dificultad para comprender, explícalo en un vídeo en directo. O bien usa este formato para mostrarte accesible y responder a preguntas de tu público en vivo.

2.Noticias de última hora

El directo, lo efímero, la falta de guión… son todo sinónimo del concepto de urgencia. ¿Y qué hay más urgente que una noticia de última hora?

Si algo grande o importante te sucede, no esperes ni un segundo a decirlo: hazlo público con carácter urgente empleando un vídeo en directo. Recuerda que tu audiencia recibirá una notificación específica y tú podrás compartir algo que sabes que va a generar interés.

¿Qué noticias puedes compartir? Por ejemplo, la colaboración de tu marca con alguien importante (o tu propia colaboración con una marca importante), el lanzamiento de una línea de fabricación o diseño propios, la creación de una tienda física o una pop-up store, la incorporación de una nueva marca a tu catálogo, el estreno de una nueva tienda online o un nuevo logo…

3.Eventos

Los vídeos en directo son ideales para retransmitir eventos. Si has organizado algo chulo en tu tienda física o estás asistiendo a un evento importante en representación de tu marca, no lo dudes: un Instagram Live es el formato ideal.

Con él podrás mostrar lo que sucede en el evento en tiempo real, y hacer comentarios sobre los entresijos del mismo, la organización, la asistencia de gente y/o personajes públicos, posibles entregas de premios (y sus ganadores)… Hay un montón de opciones.

4.Conversaciones con invitados influyentes o influencers

Si te dedicas a un sector en el que hay ‘celebrities’ –como autores o dibujantes, influencers de moda y lifestyle, Instagramers o personajes públicos–, atrévete a invitarlos a hacer un Instagram Live contigo y a tener una conversación de tú a tú con tu audiencia.

Pondrás al acceso de tu público una sesión de preguntas y respuestas con alguien a quien admiran, y permitirás que hablen con esta persona casi como si se estuvieran tomando un café con ella. Vamos, ¡fliparán!.

5.Retrato de un proceso creativo

Los vídeos en directo pueden ser también un buen formato para retratar procesos creativos, como el diseño de un vestido, la pintura de un cuadro o la ejecución de una ilustración. Si te dedicas a profesiones creativas y quieres mostrar tu proceso creativo en vivo y en directo a tu audiencia, sin trampa ni cartón, Instagram Live es tu formato.