Conoce la banda sonora de La casa de papel y el significado del himno de la resistencia “Bella Ciao”.

abril 22, 2020 - 11:27 am

Los grandes éxitos cinematográficos y series de televisión van acompañados de bandas sonoras que brindan a cada producción un toque de emoción, en ocasiones solo es necesaria una palabra que enganche al oyente, un ejemplo de ello es “Bella Ciao”, notas emblemáticas de la aclamada serie de Netflix “La casa de papel”.

En la obra creada por Álex Pina están presentes las canciones que forman parte del dialogo y aquellas que dicen algo mas que lo expuesto en escena, la musicalización se manifiesta en momentos claves de el drama constante de la serie, en instantes representan dolor y a su vez acción.

Las notas de la canción de origen italiano “Bella Ciao” se escuchan a lo largo de las cuatro temporadas de la exitosa serie convirtiéndose en un himno que representa la resistencia, el origen de esta composición surge entre 1943 y 1945 cuando se utilizó como canción principal para la resistencia italiana que se oponía al fascismo de Benito Mussolini y a las tropas Nazis durante la Segunda Guerra mundial.

En la serie estrenada en 2017 se revela el verdadero significado de por qué “Bella Ciao” está presente en la producción, en una narración de Tokio revela “la vida de El Profesor giraba en torno a una única idea: resistencia. Su abuelo, que había resistido junto a los partisanos para vencer a los fascistas en Italia, le había enseñado esa canción”, en este sentido, la serie demuestra que los personajes roban a un Estado que consideran corrupto, por lo que los miembros de la banda operan como antisistema, al rededor del mundo se realizaron otras composiciones de esta canción como la versión francesa y modificaciones en otros géneros como la música electrónica, a pesar de ello, esta no es la canción principal de la producción.

“Mylifeisgoingon” es el título del tema introductorio de la serie, la cantante española Cecilia Krull es el rostro detrás de estas notas musicales, la artista revelo en una entrevista realizada por la periodista Valentina Echeverry, reportera de “El País”, que “la canción se hizo expresamente para la serie” y la letra representa que la vida continua y va pasando, “normalmente cuando trabajo para una canción de serie me explican de que se trata, en este caso fue diferente no todo se trata de la casa de papel, no pude evitar volcar mis propias experiencias”, dijo.

A lo largo de la trama se incluye música emotiva y hasta con un toque religioso como “Pescador de hombres” una canción que representa en su momento tensión, “Libre” de Nino Bravo presente en la etapa crucial de la serie, otro momento impactante, musicalmente hablando, es la despedida de un personaje importante en la producción acompañado por una armónica y la letra de “Cuando suba la marea” del grupo Amaral, esta canción entona el consuelo y hace valer los recuerdos que quedan, no todo es tristeza y melancolía, también se escucha “Wake up” de Arcade Fire que representa la libertad y la fuerza que tendrá la banda desde ese entonces, el final de la temporada cuatro de la serie tiene un toque de adrenalina, pero ninguna emoción es posible sin la presencia de una buena banda sonora.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Fabiana Casanova/Pasante