Comando Sur incorpora al buque destructor USS Pinckney a operaciones en el Caribe

abril 14, 2020 - 2:55 pm

El Comando Sur informó sobre el despliegue del destructor USS Pinckney, el cual se incorporará a la misión contra el tráfico ilícito de drogas en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Se trata del primer destructor de misiles guiados en reabastecerse de combustible y ser capaz de reponer una nave de combate de alto rendimiento en medio de una operación. Se incorporó a la Marina de forma oficial en mayo de 2004.

Al menos dos destructores de la clase Arleigh Burke están surcando el Caribe. El primero que se dio a conocer fue el USS Kidd, un buque de guerra de 155 metros de eslora, bases para dos helicópteros y capacidad para 90 misiles. Las mismas características que presenta el USS Pinckney.

La Fuerza Naval del Comando Sur confirmó este lunes la presencia de este nuevo destructor. En Twitter reportó una maniobra de reabastecimiento del Pinckney con el barco de apoyo Laramie.

We’re in this together 💪🏼💪🏼

USS Pinckney conducts a replenishment-at-sea with the USNS Laramie. Pinckney is deployed to the @Southcom AOR to support @jiatfs mission, which includes counter illicit drug trafficking in the Caribbean and Eastern Pacific.#CounterDrugOPS pic.twitter.com/v6kdu4E8FT

— USNAVSO_4THFLT (@NAVSOUS4THFLT) April 14, 2020