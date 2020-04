CODHEZ: Venezuela ocupa el cuarto lugar de las peores crisis alimentarias en el mundo

abril 22, 2020 - 12:00 pm

La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia, CODHEZ, presenta este miércoles 22 de abril un reporte de Global Network Against Food Crises, en el que indica que Venezuela ocupa el cuarto lugar de las peores crisis alimentarias en el mundo.

A través de su cuenta en Twitter publican un cuadro estadístico de este informe en el que se refleja que Yemen ocupa el primer lugar, la República del Congo el segundo, en el tercer puesto Afganistán, mientras que Venezuela ocupa el cuarto lugar con un 32% seguido de Etiopía.

CODHEZ explica que 9,3 millones de venezolanos padecen inseguridad alimentaria agua y requiere asistencia. «La inseguridad alimentaria aguda aumenta a medida que los habitantes del país padecen el impacto de la hiperinflación y no pueden suplir sus necesidades esenciales», advierten.

En cuanto a la situación de la infancia venezolana destaca que: 6,3% de los niños menores de 5 años están desnutridos; 13,4% de los niños menores de 5 años presentan retardo de crecimiento y 30% de los niños menores de 5 años y el 23,9% de las mujeres entre 15 y 49 años tienen anemia.

El análisis muestra que la inseguridad alimentaria aguda es en todo el país y alcanza su punto máximo en estados como Delta Amacuro (21%), seguido por Amazonas (15%), Falcón (13%), Zulia y Bolívar (ambos 11%).

Según indica CODHEZ la mayoría de los venezolanos, alrededor del 60% presentó un consumo de alimentos aceptable, al mismo tiempo que refiere que este mismo grupo no son capaces de pagar algunos gastos esenciales no alimentarios. Estos hogares están en peligro de caer en inseguridad alimentaria si enfrentan gastos no sobrevenidos.

El informe señala que la recesión económica ha persistido por cinco años consecutivos, llegando a una inflación mensual de 200% en enero de 2019. Más del tercio de la población ha experimentado la perdida total de sus ingresos.

El salario mínimo (USD 7) cubre menos del 5% de la canasta básica alimentaria en Venezuela

Para 2019, se esperaba que la cosecha de maíz fuera inferior a la media después de una reducción significativa en el área plantada por altos costos y falta de insumos agrícolas.

Este mismo informe pronostica que para el 2020, los venezolanos continuarán enfrentando la pérdida de medios de vida y las estrategias de afrontamiento negativas podrían convertirse en la norma para los más vulnerables.

#22Abr Venezuela ocupa el cuarto lugar de las peores crisis alimentarias en el mundo detrás de Yemen, Congo y Afganistán. El reporte global de @fightfoodcrises y @FSIN_News informa que 32% de la población padece inseguridad alimentaria aguda. Abrimos hilo con datos destacados⬇️ pic.twitter.com/IdwgOVie1L — Codhez (@Codhez) April 22, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/NMS/ Con información de CODHEZ