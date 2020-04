CICPC-Zulia desacata orden de un tribunal y niega libertad a dos detenidos: denuncia penalista Freddy Ferrer

abril 23, 2020 - 9:24 pm

Una decisión del tribunal quinto de control del Zulia que ordena la sustitución de una medida de privación de libertad contra una mujer y un hombre detenidos en el CICPC-Zulia, no ha sido acatada por los jefes de ese despacho policial, violando los derechos constitucionales de estos detenidos, informó a NAD el conocido penalista Freddy Ferrer.

La detención de los representados de Ferrer ocurrió el pasado 27 de febrero, en distintos urbanismos de Maracaibo y San Francisco, luego de que funcionarios de la policía científica los vincularan a una banda de criminales de la región por el delito de extorsión.

Sin embargo, el controversial jurista utilizó su artillería jurídica para demostrar la inocencia de sus defendidos, Osoris Coromoto Molero Ventura y Alexander José González Urribarri.

«En la fase de preparación del presente asunto criminal, quedó desvirtuada la tesis del Ministerio Publico, porque no existen elementos de convicción serios que comprometan la responsabilidad penal de los investigados.

Asimismo indicó que de no existir ninguna «denuncia formal» ante ningún órgano de investigaciones penales en contra de los procesados y ninguna víctima, no puede haber recorrido procesal. » No existe ningún hecho punible, no existe ningún hecho delictuoso y en consecuencia lo procedente en derecho era otorgar la libertad a los presuntos.

Explicó que según resolución 144-2020 el tribunal quinto de control, acordó el 21 de abril la sustitución de la medida judicial preventiva de libertad que le fueron impuestas a sus representados.

Indignado, Ferrer precisó que de manera arbitraria, irresponsable y violatoria de los derechos humanos, la orden del tribunal en cuestión, no fue cumplida. «Es un irrespeto por parte de los funcionarios Carlos García, Juan Alejandro Gordillo, Miguel Oropeza y Anderson Jaime, a la majestad del Poder Judicial zuliano. Son contumaces y rebeldes al no ejecutar la Orden Judicial emanada del Tribunal Quinto de Control. Además son groseros, desconsiderados y abusadores de sus funciones específicas, cuando son capaces de afirmar que la Juez Natural manda en su Tribunal, pero ellos mandan en la Corporación Policial Cicpc».

Aseguró que «en el referido proceso penal, el Cicpc realizó una investigación ineficiente e ineficaz. No buscó los elementos de inculpación en contra de los imputados porque simplemente no existen. Se burló del Ministerio Publico y los imputados ahora son presos del Cicpc»

Reiteró que «en el presente caso no existe ninguna “denuncia formal” ante ningún órgano de investigaciones penales en contra de los procesados, pero tampoco existe ninguna víctima, por lo que al no existir ni denuncia ni víctima, no puede haber recorrido procesal. No existe ningún hecho punible. No existe ningún hecho delictuoso y en consecuencia, lo procedente en derecho era otorgar la libertad a los presuntos».

«Hasta cuando los “jefe” del Cicpc-Zulia van a actuar en las investigaciones penales violando disposiciones Constitucionales y Legales? hasta cuando van a “sembrar” evidencias contaminadas en los procesos criminales en el Zulia?», Agregó.

Es por ello que el penalista Ferrer procedió a efectuar un escrito solicitando un Habeas Corpus, el cual determina la libertad inmediata de los detenidos si no se encuentra motivo de arresto.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día