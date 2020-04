China y la UE acuerdan ayudar a África ante la crisis del coronavirus

abril 4, 2020 - 12:18 pm

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, y el canciller chino, Wang Yi, acordaron cooperar para ayudar a África a enfrentarse a la crisis del coronavirus.

Según la Delegación de la UE en China, Borrell y Wang mantuvieron el viernes una conversación telefónica en la que trataron la lucha contra el coronavirus y la agenda bilateral entre la Unión y el país asiático.

Ambos indicaron que el coronavirus supone un «desafío considerable» para los países en vías de desarrollo, especialmente «los menos desarrollados y los sumidos en conflictos».

Borrell subrayó que «la solidaridad internacional y la cooperación son esenciales» ante la pandemia de la COVID-19, y expresó el agradecimiento europeo por el apoyo de China «en un momento difícil».

El español apuntó que viajará a Pekín para participar en el Diálogo Estratégico UE-China cuando se ponga fin a las restricciones a los viajes y se puedan reanudar las cumbres políticas de alto nivel.

Por su parte, la televisión pública china CGTN explicó que Wang reclamó que no se politice la cooperación en la lucha contra la enfermedad.

El jefe de la diplomacia china aseguró que la ayuda prestada por su país a Europa se enmarca en el «espíritu del humanitarismo internacional».

Cabe resaltar que Estados Unidos ya registró casi 1.500 muertos por coronavirus en un solo día, registrando una nueva cifra mundial, de acuerdo con el conteo que realiza la Universidad Johns Hopkins.

Con 1.480 fallecimientos entre jueves y viernes, el número total de muertos en el país desde el comienzo de la pandemia asciende a 7.406, de acuerdo con el balance de la universidad.

Al inicio de la pandemia, las autoridades dijeron que no era necesario usar un tapabocas si uno no está infectado con el covid-19 o no es médico, en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A raíz de la escasez de máscaras, existía el temor de que no alcanzaran para el personal médico.

Ahora los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejaron que «todos los estadounidenses deben utilizar una cobertura para el rostro, como una máscara de tela, cuando salen de casa a lugares esenciales como un almacén».

Los CDC publicaron asimismo un estudio que destaca casos de transmisión del virus en Singapur por parte de personas asintomáticas.

EFE