"Chicarito": "Es increíble que nos paguen tanto y los médicos tan poco"

El delantero mexicano Javier «Chicharito» Hernández expresó su descontento con los salarios de los médicos.

La pandemia mundial desatada por el COVID – 19 afecta a todos los rincones del planeta y los jugadores de fútbol no son ajenos al problema. Se trata de una situación que les afecta de lleno, no solo por el hecho de no jugar, sino porque, además, han debido hacer concesiones y en el mejor de los casos, rebajar sus salarios para asegurar la viabilidad de sus equipos o para permitir que otros empleados puedan cobrar.

«Chicharito» pide un mejor pagado a los médicos

La situación además ha generado que muchos de ellos manifiesten sus reflexiones y análisis sobre la situación, como es el caso de​ «Chicharito» Hernández. «Es increíble que a mí me paguen tantísimo por hacer un deporte y que la gente que trata de encontrar la cura contra algo que está parando al mundo no está ganando nada, económicamente hablando», reconoció el actual jugador del LA Galaxy para MedioTiempo.

Expresó también su deseo de volver lo más pronto posible a los terrenos de juego. «Extraño el futbol, extraño entrenar, pero trato de no apegarme a eso, no depende de mí decir si iniciamos, jugamos o entrenamos, trato de aceptarlo. Claro que me jode a ratos, me despierto y me gustaría agarrar el coche e irme al entrenamiento, pero no está en mí».

El jugador reconoció que el parón le ha venido bien desde un punto de vista familiar para poder reorganizarse tras dos mudanzas desde el verano pasado, primero a Sevilla y después a Los Ángeles.

«Para mí, Sarah y Noah, esta estabilidad nos viene ‘chingonsísimo’, estuvimos moviéndonos muchísimo… Noah tiene nueve meses y por fin está agarrando el ritmo del sueño. Algo que tenemos en mente es disfrutar lo que sea, el aislamiento es colaboración, siento que estoy haciendo algo para ayudar a la gente, al mundo, para tratar de aplanar la curva y salgamos de eso», confesó.

To all the medical professionals on the frontlines of the coronavirus pandemic: Thank you. #MLSUnites #NationalDoctorsDay pic.twitter.com/yUglzHPmO5 — Chicharito Hernandez (@CH14_) March 30, 2020

