Charles Leclerc sigue dominando el torneo virtual de F1 al ganar GP de China

abril 20, 2020 - 2:35 pm

Charles Leclerc ganó su segunda carrera consecutiva del torneo virtual de la Fórmula 1 al llevarse el domingo la bandera de cuadros en el circuito de Shanghái.

El piloto de Ferrari largó en la pole position del Gran Premio de China y superó a Alex Albon de Red Bull y a Guanyu Zhou, piloto del equipo UNI-Virtuosi Racing en la Fórmula 2.

The moment @Charles_Leclerc stormed past @alex_albon , for what would turn out to be the lead of the race 💪 #F1Esports #VirtualGP pic.twitter.com/9tfXdDWD5z

Por detrás se clasificaron George Russell, Stoffel Vandoorne, Esteban Gutiérrez, Louis Deletraz, Liam Lawson y Nicholas Latifi. Sainz, que comenzó desde la undécima plaza, terminó la carrera un puesto por delante para completar el Top-10.

Leclerc, de 22 años, suma dos victorias tras 28 vueltas con el juego F1 2019 . El piloto monagesco recién aprendió el videojuego a inicios de mes.

«Charles me ha superado y estoy muy decepcionado, tengo que volver a tomar lecciones para el tercer asalto. No es lo real, pero pasar el tiempo ha sido estupendo”, comentó Albon.

Con la temporada de la F1 paralizada por la pandemia de coronavirus, el deporte lanzó una serie virtual para mantener entretenidos a sus fanáticos

Race in a bit less than 2 hours for the Official @F1 Virtual GP.

You'll be able to watch it right here : https://t.co/NLOMmgdvsN pic.twitter.com/8MhHRBvtkM

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) April 19, 2020