Cavilac: "En Barinas y Zulia están botando la leche por la falta de combustible"

abril 15, 2020 - 9:19 am

Presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac) indicó que la producción de leche ha disminuido 50%

El presidente de la Cámara venezolana de la Industria Láctea (Cavilac), Roger Figueroa, señaló este miércoles que el sector está trabajando “en un 12, 15 o hasta 20% de capacidad”. Señaló que, ante la falta de combustible, en entidades como el Zulia y Barinas están botando la leche, porque no pueden mantener la cadena de frío.

“El sector se ve severamente afectado por la falta de combustible. Es imposible que los trabajadores lleguen a los puestos de trabajo. Es complicado transportar materia prima si no hay combustible. El tema de los precios también es complicado. Como hay menos productos en el mercado, entonces estos aumentan. Hasta tanto no se resuelva el tema del combustible no mejorará la situación”, indicó.

Asimismo, comentó que para los productores es sumamente complicado sacar los productos de las fincas porque no hay gasolina: “Se está produciendo el 50% de 6 millones de litros de leche, que es el volumen total del país”.

Durante una entrevista ofrecida a la periodista Diana Carolina Ruíz, manifestó que los productores en Barinas y Zulia “están botando la leche porque no tienen el gasoil para mantener las cadenas de frío o se la están dando para alimentar becerros”.

“El sector productivo nacional de leche y productos lácteos viene castigado desde hace tiempo. La cuarentena no ha hecho más que agravar la situación. Además la economía está castigada. Tenemos una divisa que alcanzó los 130 mil bolívares y todos los insumos que son importados para la producción también se rigen por ese costo”, expresó.

No dio para cuajarla en queso, el camión nunca llegó x ella, se fue la luz y no había combustible para la planta y estos 2000 ltrs de leche DAÑADOS (280 kg d queso) fueron a parar a la cañería. No solo perdió el productor Zuliano, también perdió el consumidor. Perdió VENEZUELA 🇻🇪 pic.twitter.com/dTdMh3RslR — CarlosAlbornoz (@CarlosOAlbornoz) April 14, 2020

Nicanor Oropeza Joven líder campesino Venezolano ! Orgullo de esta generación, envía un msj a la opinión pública ! No puedo perder la oportunidad para confesar públicamente lo orgulloso q nos sentimos de su valiente y férrea defensa al sector rural Nacional ! pic.twitter.com/R5fj7xFraB — CarlosAlbornoz (@CarlosOAlbornoz) April 14, 2020

Carlos Albornoz: Está es mejor muestra de que querer es poder. Esto es determinación.Una camioneta llena con tambores de leche, sin gasolina, es arrastrada en Carora, por un chuto sin remolque a gasoil, q al final cumplirá con cometido. La leche LLEGARÁ pic.twitter.com/D2ybVBz4jt — Radio Caracas Radio (@RCR750) April 11, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día / F. Reyes

Con información de Sumarium