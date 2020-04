Casillas y Bartra recordaron la carrera de Bale en la final copera de 2014

abril 16, 2020 - 7:31 pm

Este jueves 16 de abril se cumplieron seis años de aquella final de Copa del Rey disputada en Mestalla entre el Real Madrid y el Barcelona, un día del que Marc Bartra no se olvida.

El entonces central del Barcelona vivió en primera persona la velocidad de Gareth Bale.

El galés corrió por la banda con Bartra intentando contener su carrera, pero la potencia de Bale no veía al entonces central culé como una amenaza y lo dejó atrás sin problemas para marcar el gol que daría la victoria a los blancos.

Instagram sirvió como máquina del tiempo para Casillas y Bartra, dos de los protagonistas de aquella final copera de 2014, que el central del Betis catalogó como un momento «duro».

La amena conversación se dio por el perfil de Iker Casillas en la red social, quien inició la conversación aclarando que había visto muchos recordatorios pero no pensaba «sacar ningún tema porque lo poco agrada y lo mucho cansa».

«La broma ya está bien y dio muchas vueltas. Tú tienes unas características y Gareth otras, es una final y una jugada en los minutos finales», añadió el arquero del Porto.

A pesar de esto, Bartra decidió hablar del momento en que Bale lo sobrepasó. «Para mí fue duro, yo era un niño que subía de las inferiores y jugaba por primera vez contra el Real Madrid. Encima le metía un gol a Iker Casillas y pasé de la gloria a la mierda en minutos. Fue durísimo», confesó.

El central, que salió de la Masía, aseguró que para el no es un problema hablar del hecho, además aprovechó la oportunidad para agradecerle a Casillas su gesto tras ese partido.

«Recuerdo que tras el partido viniste y me diste ánimo. Me di cuenta de que Casillas era buena gente. Con todo lo que había ganado vino a abrazar a un pipiolo y me dio fuerzas», expresó Bartra.

La acción de Bale, quien corrió por la banda de Mestalla con cinco minutos en el marcador, fue rememorada por el veterano arquero que aseguró que «es más mérito de Gareth».

«Cualquier otro jugador habría dado por perdida esa bola o se habría tirado al suelo y pedido falta porque no le dejabas correr. Él apostó por seguir. Es mérito de su capacidad», fue la opinión de Iker, quien se encontraba en el terreno de juego aquella noche.

Pero esa no fue la única anécdota del partido que dirigió el árbitro Mateo Lahoz. Bartra se encontraba en el piso destrozado luego de encajar el gol a cinco minutos del final, pero encontró un animador inesperado.

«Escucho ‘venga Bartra levanta que eres una máquina, levanta» y cuando me giré vi que era Mateu el que me lo decía», relató el central de 29 años.

Con esa jugada Bartra pensaba que su sueño de ir a la selección estaba acabado ya que Vicente del Bosque, entonces seleccionador de España, se encontraba en el palco de Mestalla.

Lea también: El delirante reencuentro virtual entre los Galácticos del Real Madrid: Ronaldo, Beckham, Figo, Roberto Carlos y Casillas

«Me había marcado el objetivo de ir a la selección. Acabé pensando que todo se iba a la mierda pero lo duro luego al final tiene premio. A los meses fui a la selección», expresó.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Serena Di Zazzo

Noticia al Día