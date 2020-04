Caimaneras con tapabocas, la nueva moda en la ciudad

abril 5, 2020 - 6:20 pm

Los ‘chamos’ rompen la cuarentena y salen a las calles para jugar cualquier tipo de caimaneras en la ciudad de Maracaibo.

Luego de tres semanas de cuarentena los jóvenes salen a las calles para conversar, entretenerse e incluso jugar fútbol incumpliendo la cuarentena social impuesta por el Ejecutivo Nacional.

Sin vehículos en las calles después de las 2 de la tarde, las carreteras se convierten en el Estadio Pachencho Romero, solo hace falta un balón, un poco de sombra y un grupo pequeño amigos para empezar a jugar.

Lo más llamativo del acontecimiento es la nueva moda, los tapabocas, que no faltan entre los jóvenes que salen a la calle para ‘prevenir’ un posible contagio de Covid 19.

No obstante, el tapabocas se ha convertido en solo un accesorio para los muchachos que una vez comenzada la ‘caimana’ se lo quitan para poder desempeñarse de la mejor forma.

Pese a los llamados de las autoridades a mantenerse en casa, los recientes cortes eléctricos dan una paupérrima excusa a los chamos para salir a las calles. “Ayer se me fue la luz en la mañana, esperé que bajara un poco el sol y cerca de las 4 de la tarde salí a jugar con los muchachos para pasar el tiempo”, cuenta José Rodríguez quien habita en una barriada de la ciudad.

Falta de conciencia

Jugar en las calles va contra las normas de salubridad durante la cuarentena social, además concentra gran cantidad de personas, regularmente sin protección

La verdad no es una situación sencilla de controlar, ya que no son solo niños los que realizan esta actividad, sino más bien, adolescentes y adultos por lo que hace falta más que un regaño para detener las caimaneras.

“Mi mamá me aconseja no salir, pero no es fácil estar todo el día en la casa sin hacer nada y ahora sin luz. Salgo con el tapabocas, pero me lo quito para jugar porque es imposible hacerlo con el puesto y así hacemos todos», alega Carlos Gutiérrez, de 23 años, quien también asegura que tenía tiempo sin jugar en las calles puesto que el trabajo no le dejaba tiempo.

Javier Ortega / Noticia al Día