Cabello: EEUU debe atacar el narcotráfico por la costa de centroamérica

abril 1, 2020 - 8:25 pm

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que Estados Unidos «no es nadie» para designar un Gobierno de Transición o Emergencia en ningún país, y añadió que en Venezuela el gobierno lo elige el pueblo a través de elecciones.

“La mayoría de las venezolanas y venezolanos decidió que su Presidente fuera Nicolás Maduro, igual que decidió que la Asamblea Nacional del año 2015, la ganara la oposición”, destacó.

Por otro lado, dijo que la «furia bolivariana» no son graffitis en la pared. «Nadie vaya a creer que la furia bolivariana es un graffiti en una pared, no compadre, si usted está creyendo eso, entendió mal el mensaje, lo entendió muy mal… y nos está subestimando otra vez, o hay Patria para todos o no hay Patria para nadie y la Patria o es socialista o no es Patria, hasta que este pueblo diga lo contrario en elecciones», precisó el Jefe de la ANC.

Cabello enfatizó que el día que ocurra algo en Venezuela, como una intervención extranjera, encontrarán a las fuerzas revolucionarias «unidas como una roca, en defensa de la Revolución Bolivariana. El día que pase algo nos encontraran a todos juntos, unidos enfrentando a quien venga; a los de afuera y a los de adentro, ellos saben quiénes son, andan como asustados y no sé por que”.

Sobre las acusaciones de narcotráfico en su contra, del presidente Nicolás Maduro y algunos allegados al Gobierno venezolano, por el Gobierno de Estados Unidos, asimismo, sobre la reciente operación militar áerea y maritima antinarcotica en el Caribe ordenada por Donald Trump, Cabello detalló que el 7 % de la droga que llega a Estados Unidos sale por el Caribe occidental, el 9% desde el Caribe oriental, la costa de centroamérica y en pacífico occidental el 84%.

«Qué resultados van a conseguir, ninguno» dijo Cabello sobre el anuncio de despliegue de buques en aguas cercanas a Venezuela.

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día/Con el Mazo Dando