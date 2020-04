Buccaneers de Tampa Bay dio a conocer sus nuevos uniformes

abril 9, 2020 - 2:05 pm

Buccaneers de Tampa Bay presentaron sus nuevos uniformes de cara a la temporada 2020 de la NFL.

La llegada del legendario mariscal de campo Tom Brady a los Buccaneers de Tampa Bay les ha dado nueva proyección y una reivindicación de sus años de gloria.

Los Buccaneers anunciaron el martes que han querido volver a sus raíces con un nuevo uniforme que rinde homenaje a sus mejores años, además de agregar un toque futurista.

No usarán los colores «amarillo naranja» de sus primeros días, como lo han pedido algunos aficionados, pero han optado por una apariencia similar a los tiempos de su era de fútbol más ganadora, entre 1997 y 2013, cuando ganaron el Super Bowl XXXVII en 2003.

Behind the scenes of our asset shoot, from the first look to filming the reveal video 👇

📸: https://t.co/AcuUdKQ6cb pic.twitter.com/y813AnouPV

— Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) April 7, 2020