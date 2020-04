Alcaldesa de Tampa se disculpa por expulsar a Brady de un parque cerrado

abril 25, 2020 - 5:48 pm

El seis veces campeón del Super Bowl en la NFL, el mariscal de campo Tom Brady, recibió este sábado 25 de abril una disculpa de la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, tras haber sido expulsado de un parque de esa ciudad que está cerrado por la pandemia del coronavirus.

Brady, el mariscal de campo estrella de la NFL de 42 años que firmó el mes pasado con los Bucaneros de Tampa Bay después de 20 temporadas con Nueva Inglaterra, estaba entrenando el lunes en un parque del centro de la ciudad cuando fue expulsado por una patrulla porque estaba cerrado al público debido a la pandemia de coronavirus.

Brady, considerado por muchos el mejor jugador de football americano de todos los tiempos, recibió una disculpa por el tratamiento de Castor en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Happy to welcome @TomBrady & @RobGronkowski to the greatest city in the world, the @CityofTampa! 😊 pic.twitter.com/K89dj5vc50

— Jane Castor (@JaneCastor) April 25, 2020