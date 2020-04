Pemones reciben a su piedra sagrada entre cantos en Bolívar

View this post on Instagram

🥰 EMOCIÓNANTE!! No tengo palabras para describir la emoción y alegría que me da al ver como KUEKA PACHÍ es recibida con cantos 🎶 por su gente de la comunidad de Santa Cruz de Mapauri luego de 22 años.🥰 . . 😱 Kueka Pachí apenas llegó a la sabana y como habían predicho los chamanes en la sabana llovió 🌧️ fuerte. . . ✅ Mencionen 2 amigos para que compartan esta noticia. Recuerden que también pueden compartir en sus storie. . . 👉🏾En el post anterior hay más noticias. . . 📝 Se espera que hoy sea colocada junto a su amado 😍 luego de 22 años. . . 👀 Les dejo en la bio el enlace 🔗 del canal de Telegram donde comparto la información directa.