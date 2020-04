Bayern Munich multó a Kingsley Coman por llegar al entrenamiento con su auto Mercerdes

abril 20, 2020 - 8:42 am

Kingsley Coman, mediocampista del Bayern Munich, enfrenta una multa de 50 mil euros por llegar al entrenamiento del club alemán manejando el auto incorrecto.

El extremo de la selección de Francia llegó a los campos de entrenamiento a bordo de un McLaren 720 S blanco, pero olvidó que el cuadro bávaro es patrocinado por el fabricante de automóviles Audi.

Según Bild, el jugador será multado por lo menos con 50 mil euros, ya que las reglas internas del Bayern indican que jugadores del club deben manejar vehículos Audi.

La marca de coches alemana tiene el 8,33% del capital del Bayern y recientemente firmó un nuevo acuerdo de patrocinio cuyo montante alcanzaría los 800 millones de euros.

El francés se arrepintió. “Me gustaría disculparme con el club y con Audi por no manejar el coche de la compañía al entrenamiento… fue un error y ahora lo veo”, declaró a Bild.

Anteriormente, jugadores como Jerome Boateng y Philippe Coutinho habían llegado al estadio del Bayern Munich conduciendo un Mercedes, mientras que Niklas Süle lo hizo con un Ferrari. Los tres también pagaron multa por haber olvidado el acuerdo establecido.

Kingsley Coman dijo que pronto compensaría el daño que causó, visitando a empleados de la fábrica de Audi en Ingolstadt para una sesión de autógrafos.

