Babeth Lando, una atleta que canta: Triunfadora en Paris (Videos)

Para la modelo,Babeth Lando, Dios está primero en su lista de prioridades. Esta espigada morena es una figura destacada en las redes socuiales. Aquí compartimos unas de sus fotos y videos en la cuenta IG. Se le conoce como «yababeth».En el portal https://www.modelcitizenmag.com ella cuenta: «Al crecer en París, nunca podría haber imaginado el viaje para el que me estaba preparando. Con mi madre como mi mayor animadora, dirigí mi entusiasmo y energía hacia mis pasiones: atletismo y canto. A lo largo de mi vida, me he mantenido firme y enfocado en hacer lo que amo. En 2012, mi arduo trabajo valió la pena, y me pusieron en el centro de atención como finalista en Nouvelle Star, el American Idol de Francia. Mi éxito en la televisión en Francia abrió algunas puertas. Elegí firmar con una etiqueta notable en Miami y embarcarme en mi verdadero sueño americano.

Sé que la verdadera clave del éxito es ayudar a los demás. Mientras sigo con lo que más amo, cantar, vivo la vida que elijo. Ir al gimnasio y hacer ejercicio no es solo una pasión mía, sino también un estilo de vida. He recurrido a mi entrenamiento físico para superar algunos de mis momentos más difíciles, así como para cosechar algunas de las recompensas más importantes en la tierra. Para mí, la condición física es una necesidad. Es por eso que me esfuerzo por compartir todo lo que pueda con los demás acerca de vivir un estilo de vida chapado en diamante.

Muchas personas con talento, que enfrentan circunstancias difíciles, sacrifican sus sueños para sobrevivir e incluso para cuidar a otros, a menudo a expensas de su salud y bienestar. Diamond Plated se esfuerza por inspirar a las personas a perseguir sus sueños e incorporar con éxito sus pasiones en su plan de vida, comenzando por cuidarse a sí mismos, física, mental y emocionalmente. Habiendo tenido una buena cantidad de desafíos, sé que a veces todo lo que alguien necesita para vivir un estilo de vida chapado en diamante es un poco de apoyo, acceso a las herramientas adecuadas y una muestra del poder que viene junto con la inspiración, el enfoque y la dedicación.

Lo único de mí es que soy una persona con múltiples talentos. Siempre me he destacado en los deportes y siempre he sido músico y vocalista. Además, siempre he sido un influencer. Amigos, familiares y extraños parecen acudir a mí en busca de consejos y mi opinión. Esta combinación de atributos me ha permitido no solo mantenerme haciendo lo que amo sino también impactar positivamente la vida de los demás.

