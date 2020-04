Avión de los Patriots transportó 1,2 millones de mascarillas desde China

abril 2, 2020 - 1:58 pm

El propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, utilizó el avión de esta franquicia de fútbol americano para transportar desde China 1,2 millones de máscaras para los equipos médicos que enfrentan la pandemia del coronavirus.

La iniciativa fue tomada después de que el gobernador del estado de Massachusetts, Charlie Baker, ordenara la compra de 1,7 millones de máscaras médicas en China pero no tuviera forma de llevarlas desde Shenzen hasta el área de Boston.

«Gracias a un serio trabajo en equipo, Massachusetts recibirá más de un millón de máscaras N95 para nuestros trabajadores de primera línea», dijo Baker este jueves junto a una foto del equipo médico siendo cargado en la nave.

El avión pintado con los colores rojo, blanco y azul de los Patriots -un Boeing 767 que tiene también la imagen de los seis trofeos de Super Bowl del equipo en la cola- fue cargado hasta el máximo de su capacidad.

Otras 500.000 máscaras para las que no había suficiente espacio llegarán a Estados Unidos la próxima semana, de acuerdo con el diario The Wall Street Journal, que dio detalles de la operación.

Today on #Patriots Unfiltered, Kraft Sports + Entertainment COO Jim Nolan joins the show to discuss the organization’s ongoing efforts to provide PPE, including delivering over one million masks to Massachusetts on the team plane.

— New England Patriots (@Patriots) April 2, 2020