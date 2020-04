¡Aterrador! Cuerpos de fallecidos por COVID-19 en Nueva York son apilados en hospitales temporales

View this post on Instagram

El número de fallecidos por coronavirus de EE. UU. superó los 4.000, otro hito aleccionador en la lucha del país contra una pandemia de salud pública que ha devastado la ciudad de Nueva York y ha aplastado la economía estadounidense. Casi 1.100 han muerto sólo en Manhattan, lo que llevó a la ciudad a abrir hospitales temporales en un centro de convenciones y en el emblemático Central Park. En este vídeo observamos un poco la situación en la ciudad de los rascacielos.