Astrónomos captan una nueva imagen del gigantesco asteroide 1998 OR2 mientras se aproxima a la Tierra

abril 24, 2020 - 8:24 am

El radiotelescopio del Observatorio de Arecibo, en Puerto Rico, publicó recientemente una imagen del gigantesco asteroide 52768 (1998 OR2), que el próximo 29 de abril alcanzará su distancia más cercana a la Tierra.

En su cuenta de Twitter, los investigadores del Radar Arecibo señalaron que dicho asteroide al parecer «lleva una mascarilla». La semana pasada, el Virtual Telescope del Observatorio Astronómico Bellatrix de Italia, también compartió imágenes del 1998 OR2 desplazándose «a través de las estrellas».

Ese asteroide, descubierto en el año 1998, realizará su acercamiento más cercano a nuestro planeta registrado hasta el momento. Se estima que mide 4,1 kilómetros de largo por 1,8 de ancho, por lo que se clasifica como ‘potencialmente peligroso’. Sin embargo, pasará a 6,3 millones de kilómetros de nuestro planeta, es decir, más de 16 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, por lo que no representa una amenaza.

#TeamRadar and the @NAICobservatory staff are taking the proper safety measures as we continue observations. This week we have been observing near-Earth asteroid 1998 OR2, which looks like it's wearing a mask! It's at least 1.5 km across and is passing 16 lunar distances away! pic.twitter.com/X2mQJCT2Qg

— Arecibo Radar (@AreciboRadar) April 18, 2020