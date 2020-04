Alex Rins se mantendrá dos temporadas más con Susuki

abril 20, 2020 - 1:08 pm

El español Alex Rins y Suzuki han llegado a un acuerdo para renovar su vinculación en el equipo oficial de MotoGP para los dos próximos años, informaron ambas partes en sus redes sociales.

Suzuki indicó que el equipo está encantado con la renovación y el barcelonés expresó que estaba «muy feliz de poder correr para el equipo de Hamamatsu los dos próximos años».

«Mi deseo era continuar con Suzuki y finalmente esto es lo que hice. Creo que el proyecto tiene el potencial de ser ganador, tengo ganas de ganar y, por lo tanto, coincidimos perfectamente. Es el lugar perfecto para mí y estamos trabajando arduamente para obtener grandes resultados», ha dicho Rins sobre su continuidad.

De esta manera, Rins, que permanecerá el el equipo japonés hasta 2022, completará seis años en dicha estructura, ya que se incorporó al mismo en el Mundial 2017 cuando dio el salto a la categoría reina del motociclismo tras haber sido uno de los corredores más prometedores en Moto3 y Moto2, en las que logró acumular dos subcampeonatos y dos terceros puestos finales.

«Estamos muy contentos. Con este acuerdo, llevamos nuestra relación a seis años y creemos que esta estabilidad será positiva para todos nosotros. Como equipo, nuestro objetivo es mantener a todo el grupo de trabajo unido y ser aún más fuertes, tuvimos un fantástico final de temporada el año pasado y este es el punto de partida en el que queremos confiar», decía Davide Brivio, el jefe de Suzuki.

